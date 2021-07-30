سناب شات snapchat وعطل مفاجئ في التطبيق وخطوات حل تلك المشكلة

سناب شات snapchat هو من أهم التطبيقات التي توجد علي مواقع التواصل الاجتماعي، وقد قام إيفان شبيغل وبوبي ميرفي بتوفر هذا التطبيق وطرحة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستخدمه العديد من الأشخاص في تسجيل مقاطع الفيديو باستخدام بعض الفلاتر التي توجد علي التطبيق كما يمكن تصوير يعض الصور المميزة من خلال التطبيق، كما يمكن إضافة نص ورسومات، وإرسالها إلي الأصدقاء علي التطبيق.

تعليق سناب شات snapchat

من خلال المقال يمكنك معرفة بديل تطبيق whatsapp، في خلال الساعات القليلة الماضية قد فوجئ العديد من الأشخاص في جمهورية مصر العربية والوطن العربي ودول العالم أجمع من مستخدمي تطبيق سناب شات من وجود عطل في التطبيق عبر هواتف الايفون الخاصة بهم، عند تسجيل الدخول إلي التطبيق أو عند فتحه، مما أثار حالة من الجدل الكبير بين مستخدمي التطبيق، وذلك بعد أعلان تطبيق سناب شات منذ أيام قليلة عن بدء استخدام خدمته الجديدة” منصة الأضواء سناب شات”، وتلك الخدمة تعمل علي تمكين مستخدمي التطبيق في أكثر من 25 دولة من ربح بعض المكاسب المالية خلال فترة قصيرة جداً لا تتعدي شهراً واحداً، ومن المرجح ان خمة منصة الأضواء هي احدي الأسباب التي أدت إلي وجود عطل في تسجيل الدخول أو حتي رفع مقاطع الفيديو، مما أدي إلي استياء الملايين من المستخدمين حول العالم، مما أدي إلي تقديم العديد من الشكاوى من قبل المستخدمين علي خدمة الدعم لإيجاد حلول للأمر.

تعليق سناب شات snapchat

أعلنت شركة سناب شات إلي أنها تمكنت بعد حوالي ساعتين من تلقي الشكاوى من حل مشكلة تسجيل الدخول إلي التطبيق الذي واجه العديد من المستخدمين يوم أمس، وطلبت من المستخدمين الذين لا يزالون يواجهون مشكلة في الدخول إلي تطبيق السناب مسح التطبيق وتحميلة من جديد عن طريق متجر التطبيقات الخاص بهم حسب نوع نظام التشغيل المستخدم لديهم، أو يمكنهم التحديث بطريقة سريعة دون الحاجة إلي إزاله التطبيق بشكل نهائي.

الدخول في الإعدادات الخاصة بجهاز الايفون.

فتح تطبيق سناب شات.

اختيار عام ثم الضغط علي إعادة تعيين الشبكة.

إعادة تشغيل الهاتف مرة أخري.

حذف التطبيق.

إعادة تحميلة من المتجر الالكتروني.

خطوات حل مشكلة سناب شات