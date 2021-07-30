موعد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 , طريقة التقديم علي تظلم للدبلومات , بعد أن تم الاعلان عن نتائج دبلومات الصف الثالث الثانوي , لاحظنا أعداد كبيرة من الطلاب , الذين بادروا بالبحث عن موقع فتح باب التقديم عن تظلمات الدبلومات الفنية , فبعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي عن النتائج , واجهة بعض الطلاب صعوبة في تقبل النتائج , ويشعرون بالظلم , حيث قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم , بالاعلان عن موعد التقديم علي تظلم في الثانوية للدبلومات الفنية , ومن خلال المقال الأتي , سوف نقدم لك أبرز التفاصيل حصلنا عليها بشأن هذا الموضوع , لذلك تابعوا معنا المقال الأتي

تقديم تظلمات الدبلومات الفنية

قرر الدكتور طارق شوقي , وزير التربية والتعليم , فتح باب التقديم علي التظلمات للطلاب الذين يشعرون بالتظلم , حيث يساعدهم علي التأكد من الدرجات الخاصة بهم , كما قلنا من قبل , فقد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم , أن بدء فتح باب التقديم سوف يكون .. في التالي من اعتماد النتائج , كما وقد أوضح أيضا أن باب التقديم علي التظلمات سوف يستمر لمدة خمسة عشر يوما , لكي يعطي كل الطلاب , ممن يشعرون بأنهم لهم درجات إضافية فرصه للتقديم , وبم أن الفترة المسموحة لطلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي , هي فترة محدودة , فإذا يجب علي الطلاب الراغبين في تقديم تظلم المسارعة في التقديم , بسبب أن الفترة المسموح بها قصيرة جدا , إلا وهي خمسة عشر يوما .

كيفية التقديم علي تظلم للدبلومات الفنية

يوجد بعض النقاط الواجب توضيحها بشأن التقديم علي تظلم , وهي :