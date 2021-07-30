شروط تمويل وطني من مصرف الراجحي 2021 للموظفين والمتقاعدين والمقيمين

تمويل وطني من مصرف الراجحي من أهم برامج التمويل التي تقدمها البنوك السعودية للموظفين والمتقاعدين والمغتربين، ويستطيع أي شخص الحصول على التمويل الشخصي وطني خلال نصف ساعة، إذا توفر الشروط التي حددها البنك، ويتم تسديد قيمة قرض وطني من خلال أقساط مريحة، والتمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستطيع المواطن السعودي أو المغترب أن يستخدم القرض في تغيير أثاث المنزل، أو تسديد مصاريف الدراسة للأبناء، أو في الزواج، وتمويل بنك الراجحي يحقق آمال وطموحات الكثير من أبناء المملكة وكذلك المغتربين في أي مكان بالمملكة، ويستطيع أي شخص الحصول على التمويل من خلال الدخول على رابط مصرف الراجحي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط التمويل، والمميزات التي يحققها التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

شروط تمويل وطني من مصرف الراجحي

حدد بنك الراجحي السعودي بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص يرغب في الحصول على التمويل الشخصي وطني وهى كما يأتي:-

لا يزيد سن العميل الموظف عن 60 عام، ولا يزيد سن العميل المتقاعد عن ٧٠ عام عند تسديد آخر قسط من التمويل. أن تكون جهة العمل التابع لها العميل ضمن جهات العمل المعتمدة لدى مصرف الراجحي. لا يقل الدخل الشهري للعميل السعودي الموظف عن ٢٠٠٠ ريال سعودي، ولا يقل الدخل الشهري للمتقاعد عن ١٩٠٠ ريال سعودي. لا يقل الدخل الشهري للعميل المغترب عن ٥٠٠٠ ريال سعودي.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الراجحي

هناك العديد من المزايا التي يحققها تمويل وطني من مصرف الراجحي وهى كما يلي:-

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث خضعت جميع برامج التمويل في بنك الراجحي على موافقة أعضاء الهيئة الشرعية للمصرف.

على موافقة أعضاء الهيئة الشرعية للمصرف. فترات تسديد قيمة التمويل مرنه، بالإضافة إلى ذلك تصل فترة السداد إلي ٦٠ شهراً.

يحمي التمويل الشخصي من تقلب الأسعار عند استخدام القرض في تجارة السلع.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل وطني

يجب أن يحضر العميل الذي يرغب في الحصول على تمويل مصرف الراجحي المستندات المطلوبة وهى كما يأتي:-

بطاقة الهوية الوطنية للعميل السعودي، أو الإقامة للمغتربين. أن يحضر العميل تعريف بقيمة الراتب. أن يحضر العميل تثبيت الراتب من جهة العمل التابع لها. إحضار النموذج الخاص بطلب التمويل.

طريقة التقديم على تمويل وطني من بنك الراجحي

يجب إتباع الخطوات الصحيحة عند التقديم للحصول على التمويل وهى كالتالي:-

يستطيع أي شخص الحصول على التمويل من خلال تطبيق بنك الراجحي على الجوال.

على الجوال. الحصول على التمويل من خلال الاتصال على الرقم ٨٠٠١٢٤١٢٢٢.

زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي.

تعبئة نموذج طلب التمويل.

ملحوظة:- مصرف الراجحي يخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.