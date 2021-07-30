حكومة إثيوبيا تطالب المجتمع الدولى بالضغط على جبهة تيجراى لوقف الحرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا إيكونومست"، فقد أصبحت جبهة تيجراى وحلفاؤها فى موقع الهجوم، ويهددون حكومة إثيوبيا.

وكانت حكومة إثيوبيا، برئاسة أبى أحمد، أعلنت الحرب العرقية على إقليم تيجراى فى نوفمبر 2020، ووصلت إلى العاصمة ميكيلى عاصمة الإقليم، وسط تقارير دولية عن انتهاكات عرقية وجرائم حرب ارتكبتها القوات الإثيوبية بحق أبناء الإقليم بمعاونة قوات من إريتريا.

وسرعان ما انقلبت الأحداث، وتمكنت جبهة تحرير تيجراى من طرد القوات الإثيوبية وفرض السيطرة على الإقليم وعددًا من المدن المجاورة، وأسرت الآلاف من أفراد الجيش الإثيوبى.