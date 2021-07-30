عاجل.. لجنة 5+5 العسكرية تعلن إعادة فتح الطريق الساحلى بين شرق ليبيا وغربها

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلى بين شرق ليبيا وغربها بعد إغلاق استمر لأكثر من عامين، مؤكدة أن الطريق يخضع لتأمين كامل ولا خوف من استخدامه.





وفى بيانها، اليوم، أكدت لجنة "5+5" الليبية أنه تم منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلى بعد إعادة فتحه، مطالبة البعثة الأممية بتعيين مراقبين للطريق الساحلى، حسبما نقلت قناة "العربية". كما طالبت اللجنة العسكرية "5+5"، بإجراءات سريعة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية.

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