جدة - نرمين السيد - اندلع حريق كبير فى مخزن تجارى بمنطقة السعدون وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، حيث هرعت قوات الدفاع المدنى إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق وإخماده، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. اندلاع حريق كبير فى مخزن تجارى وسط العاصمة العراقية بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.