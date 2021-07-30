رابط موقع التسجيلات الجامعية 2021 orientation-esi.dz والمستندات المطلوبة للتسجيل

رابط موقع التسجيلات الجامعية 2021 في الجزائر هو ما قد بدأ العديد من طلاب البكالوريا 2021 في الجزائر البحث عنه خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر، حيث يتطلع الطلاب الناجحون في شهادة البكالوريا 2021 فتح باب التسجيل الجامعي من أجل الالتحاق بالكلية التي يرغبون فيها في العام الدراسي المقبل بمشيئة الله تعالى.

قامت وزارة التعليم العالي في الجزائر بغلق باب التسجيل مساء أمس الخميس، حيث أغلقت الوزارة إجراء التسجيل الأولي لكافة الطلاب الناجحين في شهادة البكالوريا منذ ذلك اليوم، وقد تم بدء مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية للطلاب الناجحين في البكالوريا يومي الجمعة والسبت الموافقين الثلاثين، والحادي والثلاثين من شهر جويلية من العام الجاري 2021.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر قد قامت بنشر بيان صحفي عبر موقعها الرسمي على الانترنت بخصوص إعلان الناجحين في شهادة البكالوريا 2021 دورة جوان بأنه تم إطلاق الأرضية المخصصة للتسجيلات الأولية يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جويلية الجاري، على أن تستمر عمليات التسجيل الأولية حتى منتصف ليل يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من جويلية

فتح باب التسجيل في الجامعات الجزائرية 2021

وقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بالاعلان عن فتح باب التسجيل في الجامعات الجزائرية لكافة طلاب البكالوريا الناجحين في شهادة البكالوريا 2021، حيث تم فتح باب التسجيل بداية من يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر جويلية الحالي، وتعد مرحلة التسجيل هذه هي الأولية، قبل أن يتم تأكيد التسجيل يوم الثلاثين من شهر جويلة الجاري، ومن ثم تبدأ عمليت مراجعة طلبات التسجيل في بداية شهر أغسطس من العام الحالي 2021.

موقع التسجيلات الجامعية

وكانت وزارة التعليم العالي في الجزائر قد حددت طريقة التسجيل في الجامعات الجزائرية لطلاب البكالوريا 2021، حيث سيتمكن الطلاب التسجيل الأولى في الجامعات الجزائرية الكترونياً، من خلال موقع التسجيلات الجامعة التابع لوزارة التعليم العالي في الجزائر، حيث يقوم طلاب شهادة البكالوريا 2021، والذين نجحوا في امتحانات البكالوريا كتابة رغباتهم في الالتحاق بالكليات الذين يرغبون في دخولها والدراسة بها، وذلك وفقاً لما يناسب مجموعهم في نتيجة البكالوريا 2021، حيث يقوم الطالب بالدخول إلى رابط موقع التسجيلات الجامعية على الانترنت من خلال زيارة رابط موقع التسجيلات الجامعية الالكتروني عبر الرابط orientation-esi.dz حيث يقوم الطلاب الناجحون ف البكالوريا بالدخول إلى الموقع خلال هذه الفترة، ومن ثم تسجيل رغباتهم.

المستندات المطلوبة أثناء التسجيلات الجامعية

ويطلب موقع التسجيلات الجامعية 2021 عدداً من الأوراق والمستندات التي يجب على الطالب إرفاقها خلال تسجيله في الموقع للرغبات، حيث حددت وزارة التعليم العالي الجزائرية عدداً من المستندات الواجب إرفاقها وقت تسجيل الطالب لرغباته عبر موقع التسجيلات الجامعية الأولية وهي: