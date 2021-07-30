إسرائيل ترفع السرية عن تجربة عسكرية أجرتها فى إستونيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما نشرته "القناة 13" فى التلفزيون الإسرائيلى، أجريت التجربة المشار إليها فى جزيرة ساريما أمام ممثلين رفيعى المستوى من 14 دولة، بينها دول أعضاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، وتضمنت إطلاق صاروخين من طراز "تموز"، من مركبة خفيفة لأول مرة، حيث ضربا بدقة هدفين بحريين مختلفين بنجاح.

كما أوضح تقرير لموقع "آى 24 نيوز"، فقد أشرفت شركة الأسلحة الإسرائيلية "رافائيل" التى طورت الصواريخ على التجربة بالتعاون مع شركة "أوشكوش ديفينس" والجيش الإستونى، ويمكن لمثل هذا الطراز من الصواريخ الانطلاق عبر مجموعة واسعة من المنصات، وضرب العديد من الأهداف.

وبحسب التقارير، اشترى الجيش الإستونى عددًا من الصواريخ من هذا الطراز من "رافائيل" فى الأونة الأخيرة، وهى صواريخ يستخدمها الجيش الإسرائيلى وحوالى 36 جيشًا حول العالم.