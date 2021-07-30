جدة - نرمين السيد - علق المشرعون الأمريكيون اقتراحا لبيع أسلحة بقيمة مليار دولار إلى نيجيريا، مساء أمس الخميس، بسبب مخاوف من انتهاكات حكومية محتملة لحقوق الإنسان، حسبما أفادت مصادر مطلعة.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت 3 مصادر مطلعة ـ طلبت عدم نشر اسمائها ـ إن لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أجلت اقتراح بيع 12 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز "إيه. إتش-1 كوبرا"، من إنتاج شركة بيل، ومعدات مرتبطة بها بقيمة 875 مليون دولار. وبحسب الوكالة، قد يؤثر تعليق الصفقة على جهود نيجيريا لمحاربة جماعة بوكو حرام المتحالفة مع تنظيم داعش فى شمال شرق البلاد، إضافة إلى قطاع الطرق المسلحين فى شمالها الغربى، إلا أن تعليق الصفقة قد لا يعيق القدرات العسكرية النيجيرية فى بعض المهام. وقال مسؤول حكومى أمريكى إن نيجيريا تسلمت فى الآونة الأخيرة 12 طائرة من طراز "إيه-29 سوبر توكانو"، وهى طائرة يمكنها تحطيم المخابئ وتوفير دعم جوى للمشاة مثل طائرة الهليكوبتر، وهى الصفقة التى تمت فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017، بقيمة بلغت 593 مليون دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشرعون أمريكيون يقررون تعليق بيع أسلحة بمليار دولار إلى نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.