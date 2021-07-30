قيادى أمريكى: طائرات الدورون تهدد الأمن الوطنى للدول

جدة - نرمين السيد - قال رئيس العمليات بالقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال أليكسوس جرينكيويتش، خلال اجتماع التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب فى الرياض، أمس الخميس، إن الطائرات دون طيار "الدورون" تشكل مصدر تهديد للأمن الوطنى لكثير من الدول.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الجنرال أليكسوس أن "خطورة مثل هذه الطائرات تكمن فى تحويلها من الاستخدام التجارى والمدنى إلى أغراض عسكرية، من قبل الجماعات الإرهابية"، لافتًا إلى أن "هناك العديد من الدول والحكومات لا تكتفى بإنتاج هذه التقنية، وتصدرها وتزود وكلائها فى دول أخرى بهذه التقنية لأغراض تخريبية".

وشدد الجنرال الأمريكى على أن "وجوب الوقاية من هذه الهجمات يكمن فى رصد الاستطلاع المبكر لهذه الطائرات فى أماكن تخزينها وإطلاقها قبل استخدامها".

كما نوه إلى ضرورة "التنسيق والتعاون الدقيق بين الدول المتحالفة على إدراك هذا الخطر والتحسب له مبكرًا قبل استفحاله، بالتعاون وتبادل المعلومات والخبرة العسكرية، مع عمل الدول على مراقبة الإنتاج الصناعى للطائرات دون طيار، حتى لا تقع فى أيدى الجماعات الإرهابية".

وكان التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب نظم محاضرة فى الرياض، أمس الخميس، دارت حول مشكلة: "الطائرات دون طيار"، قدمها الجنرال جرينكيويتش، بحضور الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدى، وممثلى الدول الأعضاء ومنسوبى التحالف.