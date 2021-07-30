ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الجنرال أليكسوس أن "خطورة مثل هذه الطائرات تكمن فى تحويلها من الاستخدام التجارى والمدنى إلى أغراض عسكرية، من قبل الجماعات الإرهابية"، لافتًا إلى أن "هناك العديد من الدول والحكومات لا تكتفى بإنتاج هذه التقنية، وتصدرها وتزود وكلائها فى دول أخرى بهذه التقنية لأغراض تخريبية".
وشدد الجنرال الأمريكى على أن "وجوب الوقاية من هذه الهجمات يكمن فى رصد الاستطلاع المبكر لهذه الطائرات فى أماكن تخزينها وإطلاقها قبل استخدامها".
كما نوه إلى ضرورة "التنسيق والتعاون الدقيق بين الدول المتحالفة على إدراك هذا الخطر والتحسب له مبكرًا قبل استفحاله، بالتعاون وتبادل المعلومات والخبرة العسكرية، مع عمل الدول على مراقبة الإنتاج الصناعى للطائرات دون طيار، حتى لا تقع فى أيدى الجماعات الإرهابية".
وكان التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب نظم محاضرة فى الرياض، أمس الخميس، دارت حول مشكلة: "الطائرات دون طيار"، قدمها الجنرال جرينكيويتش، بحضور الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدى، وممثلى الدول الأعضاء ومنسوبى التحالف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيادى أمريكى: طائرات الدورون تهدد الأمن الوطنى للدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.