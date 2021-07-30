جدة - نرمين السيد - ولم تشر الأنباء حتى اللحظة إلى هوية السفينة أو المهاجمين، وعادة ما يشهد بحر العرب العديد من الحوادث الخاصة بالسفن وتهريب بسبب التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بريطانيا: سفينة تجارية تتعرض لهجوم فى بحر العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.