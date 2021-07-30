ليفربول يبحث عن بدلاء لتعويض غياب صلاح وماني

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يبحث عن بدلاء لنجمي هجوم الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، اللذين سيغيبان عن الفريق لفترة أثناء كأس الأمم الإفريقية.

وكان مقررا أن تقام البطولة في الكاميرون هذا الصيف، لكن تم تغيير موعدها لتنطلق في التاسع من يناير من العام المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبرس" إن إدارة ليفربول تسابق الزمن للتوقيع مع مهاجمين اثنين على الأقل، لتعويض غياب المهاجمين الإفريقيين أثناء البطولة.

وحسب الصحيفة، فإن ليفربول مهتم بـ6 مهاجمين وأجنحة، هم الإيطالي فيديريكو كييزا (يوفنتوس الإيطالي)، والصربي دوسان فالوفيتش (فيورنتينا الإيطالي)، والإسباني أداما تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي)، والسنغالي إسماعيلا سار (واتفورد الإنجليزي)، والإنجليزي جارود بوين (وستهام يونايتد الإنجليزي)، والبليجيكي جيريمي دوكو (رين الفرنسي).

وتقام قرعة البطولة في 15 أغسطس المقبل، حيث يقع منتخب السنغال في التصنيف الأول، بينما مصر تأتي في التصنيف الثاني.

والخميس خسر ليفربول بنتيجة 3-4 أمام هيرتا برلين الألماني في رابع مباراة ودية له هذا الصيف، وسط حالة من التفاؤل لعودة قائد الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.