بايدن يطالب بمنح 100 دولار لغير الملقحين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - والمكافأة النقدية للتطعيم كانت إحدى الأفكار الواردة فى أحدث خطة لبايدن لتعزيز معدلات التطعيم المتأخرة فى أجزاء كثيرة من البلاد. وتم طرح جوهر خطته الجديدة أمس الخميس، وهو مطالبة العاملين الفيدراليين بالكشف عن حالة التطعيم الخاصة بهم إلى وكالاتهم. ويشير بايدن إلى أدلة غير مؤكدة على أن مكافأة 100 دولار ستحقق نتائج. وذكر البيت الأبيض أن سلسلة متاجر "كروغر" للبقالة جربتها وشهدت ارتفاع معدلات التطعيم إلى 75% من 50% بين الموظفين. وقد جربت نيومكسيكو وأوهايو وكولورادو هذه الفكرة أيضا. وقال بايدن إن الولايات والمحليات يمكنها استخدام الأموال من قانون الإغاثة الخاص بكوفيد-19 لسداد تكاليف برامج الحوافز.

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