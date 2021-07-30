الولايات المتحدة تطيح قطر من قبل نهائي الكأس الذهبية

اهتزت شباك قطر في الدقائق الأخيرة لتخسر صفر-1 أمام الولايات المتحدة، في قبل نهائي الكأس الذهبية، وتتوقف مسيرة المنتخب الضيف في البطولة القارية.
وأضاع حسن الهيدوس ركلة جزاء للمنتخب القطري، المشارك في بطولة اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) ببطاقة دعوة، بعد 61 دقيقة، قبل أن يسجل جياسي زاردس هدف الفوز للولايات المتحدة صاحبة الضيافة في الدقيقة 86.
وتلتقي الولايات المتحدة في النهائي مع المكسيك التي سجلت هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتهزم كندا 2-1.
وتقدم المنتخب المكسيكي في نهاية الشوط الأول عن طريق أوربلين بينيدا من ركلة جزاء، وعادلت كندا النتيجة عبر تاجون بيوكانن في الدقيقة 57.
وفي الدقيقة 99، أحرز هيكتور هيريرا هدف الانتصار للمنتخب المكسيكي، الفائز باللقب في 2019.
وتقاسمت الولايات المتحدة والمكسيك الفوز بلقب الكأس الذهبية منذ 2002، حيث أحرز كل منهما 5 ألقاب في البطولة القارية خلال تلك الفترة.
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