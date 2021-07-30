موعد صرف حساب المواطن لشهر اغسطس 2021 ذي الحجة 1442

موعد صرف حساب المواطن لشهر اغسطس أصبح قاب قوسين أو أدنى من ذلك في ضوء التزام حكومة المملكة العربية السُّعُودية بصرف دفعات الدعم الجديدة الشهرية من مساعدات حساب المواطن دون انقطاع وذلك من أجل مواجهة أية آثار سلبية قد تطرأ على الوضع المعيشي للمواطنين في جرَّاء الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي قد بدأته المملكة العربية السُّعُودية منذ عام 2016م ومبادرة رؤية المملكة 2030م التي قد دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – من أجل وضع المملكة في المكانة الاقتصادية والتعليمية والصناعية والسياحية التي تليق بها على كافة المستويات، وفيما يلي توضيح الموعد المحدد لصرف حساب المواطن الدفعة الجديدة بالتفصيل.

موعد صرف حساب المواطن لشهر اغسطس 2021

كما هو الحال في كل شهر ميلادي جديد ؛ فإن موعد صرف حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من الشهر ما لم يُصادف هذا اليوم إجازة رسمية دينية أو وطنية أو إجازة عمل أسبوعية ؛ أما موعد صرف حساب المواطن لشهر اغسطس 2021 فهو سوف يكون في اليوم العاشر من الشهر حيث لم يوافق هذا اليوم أي عطلات أو إجازات، وبناءً عليه فإن موعد صرف حساب المواطن لشهر آب (أغسطس) لعام 2021 سوف يكون هو يوم الثلاثاء 2021/08/10 م

موعد صرف حساب المواطن في السعودية لشهر ذي الحجة 1442

دفعة شهر أغسطس هي دفعة شهر ذي الحِجَّة، ووفقا للتقويم الهجري؛ فإن موعد دفعة هذا شهر أغسطس – ذي الحِجَّة من حساب المواطن سوف تكون تحديدًا في اليوم الثاني من شهر محرم من العام الهجري 1443هـ ؛ أي إن موعد صرف حساب المواطن في السُّعُودية لشهر ذي الحِجَّة 1442 سوف يكون فعليًا في يوم 1443/01/02 هـ

ماهي شروط الاهلية في حساب المواطن

تُجدر الإشارة إلى أن استحقا كل دفعة جديد من دفعات حساب المواطن يتطلب أن يكون المواطن فعليًا مستحقًا لهذا الدعم ، ومن ثم ؛ إيداعه في حسابه مباشرةً ، في حين إن بعض المواطنين الذين لم يستوفوا الشروط لا تصدر لهم أهلية الدفعة وهنا يمكن التواصل مع رقم حساب المواطن للشكاوى المجاني لمعرفة سبب عدم صدور الأهلية ، أما شروط الأهلية في حساب المواطن فهي تأتي على النحو التالي: