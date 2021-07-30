متى موعد رأس السنة الهجرية ١٤٤٣ بالتقويم الميلادي 2021

متى موعد رأس السنة الهجرية ١٤٤٣ ه‍ بالتقويم الميلادي 2021 ، حيث إنه يتساءل جميع المسلمين الآن عن الموعد الصحيح لبداية السنة الهجرية الجديدة خصوصا أنه لم يعد إلا أيام قليلة على نهاية العام الحالي وبداية العام الهجري الجديد متمنين من الله تعالى أن يجعله عام سعيداً على الأمة الإسلامية بأكملها ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح موعد العام الهجري الجديد ١٤٤٣ه‍ بالتفصيل.

متى موعد رأس السنة الهجرية ١٤٤٣

لقد تم تحديد يوم رأس السنة الهجرية الجديدة 1443 من قبل معهد البحوث الفلكية بهيئة المساحة بمختلف البلدان العربية مثل مصر والسعودية ليكون يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس (9 / 8 / 2021) غرة شهر محرم ( ١ /١ / ١٤٤٣) وجاء الأعلان رسميًا عن هذا التاريخ حتى يتم نفي الشائعات الأخرى التي تداولها البعض بخصوص يوم رأس السنة الهجرية الجديدة ١٤٤٣ه‍.

إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة ١٤٤٣ ه‍

إن يوم رأس السنة الهجرية الجديدة هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالدولة سواء كان بالقطاع العام أو القطاع الحكومي وهي إجازة مدفوعة الأجر كاملًا دون خصومات باستثناء الوظائف التي لا يمكن الحصول على إجازة بها مثل الوظائف الأمنية وغيرها، وسوف يكون يوم الإجازة تحديدًا هو يوم غرة شهر محرم من العام الجديد أي في يوم التاسع من شهر أغسطس (آب) من عام 2021 أي إن إجازة سوف تكون فقط يوم الاثنين 9-8-2021 وسوف يتم استئناف العمل مرة أخرى في اليوم التالي مباشرةً.

كيفية استطلاع هلال الشهر الجديد لعام ١٤٤٣ ه‍

بعد توضيح كم باقي على السنة الهجرية الجديدة 1443 يُذكر أن التقويم الهجري يعتبر من التقاويم الأساسية التي بدأ العمل بها منذ هجرة الرسول الكريم – صل الله عليه وآله وصحبه وسلم – من مكة إلى المدينة والتقويم الهجري يأتي بعد التقويم القبطي والميلادي وقد توافق أول سنة هجرية في التقويم الهجري عام ٦٢٢ بالتقويم الميلادي.

والعام الهجري يتكون من أثنى عشر شهراً (١٢) شهر وعدد أيام أشهر هذا العام تتراوح بين تسعة وعشرين وثلاثون يوماً وذلك على حسب حركة دورة القمر حول الأرض وبهذا يتم حساب التقويم الهجري في حساباته الفلكية وذلك تبعاً لحركة القمر ومتابعة النجوم والكواكب والأجرام السماوية والتي يقوم بإتباعها مرصد معهد البحوث الفلكية.

أما عن بداية العام الهجري فهو يبدأ بشهر محرم وينتهي بشهر ذي الحجة وما بينهما تتوالى أشهر السنة الهجرية وهي: ( صفر ، ربيع أول ، ربيع ثاني ، جمادى الأولى ، جمادى الثاني ، رجب ، شعبان ، رمضان ، شوال ، ذو القعدة) ؛ حتى الوصول إلى آخر شهر وهو ذي الحجة.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على متى موعد رأس السنة الهجرية ١٤٤٣ التقويم الهجري الجديد للعام القادم وأيضاً تعرفنا على موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة مع توضيح كيفية إستطلاع هلال الشهر الجديد للعام الهجري الجديد بالتفصيل.