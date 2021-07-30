إصابة في القدم.. زوجة بايدن تخضع لعملية جراحية "ناجحة"

قال متحدث إن سيدة أميركا الأولى جيل بايدن، خضعت لإجراء طبي "ناجح"، الخميس، لإزالة جسم في قدمها اليسرى تسبب في جرح غائر.
وقال المتحدث باسمها مايكل لاروزا، الخميس، إن السيدة الأولى كانت تمشي على شاطئ في هاواي خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما دخل شيء في قدمها اليسرى.
وأضاف: "بعدما فحص الطاقم الطبي الجرح، لم يتضح الشيء الذي تسبب في الجرح... الجرح الآن نظيف وخال من العدوى ومن المتوقع أن يلتئم بشكل جيد".
وخضعت جيل بايدن للإجراء الطبي في مركز والتر ريد الطبي العسكري.
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