موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 وطريقة الاستعلام عنها للشعبتين

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد أن أنهى طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم المقررة لهذا العام كما أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث ما زال طلاب القسم العلمي يؤدون امتحانات الثانوية العامة حتى هذه اللحظة، ومن المقرر أن تنتهي كافة الامتحانات في يوم الثاني من أغسطس المقبل، حيث يبدأ كافة الطلاب في انتظار النتائج تمهيداً للمرحلة التالية وهي التنسيق، وفي هذا المقال نقدم لكم متى تظهر نتائج الثانوية العامة لهذا العام بالتاريخ نقلاً عن تصريحات الوزارة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

كما هو الحال في كل عام، فإن النتائج تظهر في خلال 10 أيام إلى اسبوعين من انتهاء كافة الامتحانات الطلابية لجميع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وقد حددت الوزارة موعداً أقصاه يوم الأحد الموافق الخامس عشر من أغسطس 2021 لظهور نتائج طلاب الثانوية العامة، إلا أن النتائج قد تظهر بدءاً من مساء يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أغسطس 2021، لذا فنحن في انتظار النتائج.

كانت معظم امتحانات هذا العام بسيطة في مستوى الطالب المتوسط ولكن كانت المشكلة تكمن في الأسلوب الجديد التي تميزت به اختبارات هذا العام، حيث تعتبر امتحانات mcq من الامتحانات الصعبة والتي لن يستطيع اجتيازها إلا طالب ذاكر واجتهد.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 وطريقة الاستعلام عنها

تُعلن نتائج الثانوية العامة في نفس الموعد لطلاب الشعبتين، حيث يتم الآن بدء أعمال الكنترول من تصحيح للأوراق الطلاب، ثم تأتي مرحلة المراجعة ورصد الدرجات النهائية، ثم جمع درجات كل قطاع تعليمي وإرسالها في النهاية إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها بشكل نهائي، وبمجرد أن يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائج الثانوية العامة 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث تكون محملة على الموقع قبل ساعات من إرسالها الى المدارس.

حيث يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور الإعلان عن النتيجة رسمياً، ثم الضغط على كلمة استعلام وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وسوف تظهر النتيجة مفصلة، وسوف يتم تحديث هذا المقال تلقائياً بإضافة الرابط الرسمي فور ظهور النتيجة، تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور الباحثين عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لطلاب العلمي والأدبي، ونتمنى كل التوفيق لأبنائنا الطلاب والطالبات.