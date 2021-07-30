طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بخطوات سهلة وبسيطة

الفاصوليا الخضراء هي من الخضروات التي لا يستغني عنها في بعض الوجبات وتعتبر أيضا من المقبلات الشهية الرئيسية المتواجدة على سفرتك، من الممكن تفرزيها وتحضرها، تزيد نسبة الخصوبة والحمل لدي السيدات، تمد الجسم بالطاقه الأزمة، تحتوي على أحماض أمنه، تحتوي على نسبة عالية من الدهون، تعمل على معالجة الأكتئاب .

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء



الفاصوليا الخضراء غنية فوائد كثيرة منها تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، غنية بالألياف الغذائية التي تشعر بالشبع لمدة طويلة، تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، بها نسبة عالية من البروتين، تحتوي على من المعادن، تحتوي على فيتامين سي، فيتامين أ، فيتامين ك، فيتامين ب، الذي يساعد في نمو الأطفال بشكل سليم، تحتوي على حمض الفوليك، تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، تقي الجسم من الأمراض السرطانية، تحتوي على نسبة عالية من الحديد.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء باللحمة

المكونات

كيلو فاصوليا خضراء.

كيلو ونصف طماطم معصورة.

بصله كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة سمن.

مكونات شوربة اللحمة

أثنان كيلو لحمة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ورق لوري.

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكعب مرق لحمة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة َ.

طريقة تحضير الفاصوليا الخضراء

ننزع عيدان الفاصوليا، تقطع بالسكين، بالحجم المناسب.

تغسل جيداً، وتصفي.

نضع حلة مناسبة على النار،

نضيف ملعقه من السمن.

نضع البصل المفروم ونشوحه.

نضيف عصير الطماطم.

نضيف ملعقة صغيرة من السكر لتجنب الحموضة.

نضع الفلفل الأسود والملح،

نتركها على النار لمدة عشر دقائق.

نضيف الفاصوليا الخضراء إلى الصلصة، نتركها حتى تنضج.

إذا كانت الصلصلة سميكة،

نضيف كوب من المرقة، نضيف قطع اللحمة ونقلبها.

ونتركها لمدة دقائق على النار، ثم نغلق النار.

طريقة عمل الشوربة