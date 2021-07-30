المكسيك تسجل أكثر من 19 ألف إصابة و381 وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى الحالات المؤكدة بالإصابة بلغ أكثر من مليونين 810 آلاف حالة، فيما قاربت أعداد الوفيات الـ240 ألف حالة.
وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.
وأشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا فى البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة فى البلاد أعلى بنسبة 60%.
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