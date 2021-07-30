الإمارات تلغى وتخفض بعض الرسوم المالية للخدمات الحكومية بدبى

جدة - نرمين السيد - ويشمل نطاق التخفيض والإلغاء حزمة تضم 88 خدمة حكومية تتبع لجهات رئيسية وتشمل دائرة الأراضى والأملاك فى دبى، وسلطة مدينة دبى الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات فى دبى، وبلدية دبى، ودائرة السياحة والتسويق التجارى، ومحاكم دبى، ودائرة التنمية الاقتصادية، وسلطة مدينة دبى الملاحية، وهيئة الصحة فى دبى.

ويأتى هذا القرار ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لحكومة دبى لتعزيز النمو الاقتصادى فى الإمارة، ودعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية والحكومية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على مزاولى الأنشطة الاقتصادية فى إمارة دبى، والقاطنين فيها.

ونص القرار تفصيلا على إلغاء الرسوم التى تستوفيها بعض الجهات الحكومية نظير الخدمات التى تقدمها، ومنها رسوم سلطة مدينة دبى الملاحية، وقد اشتمل القرار بنودا تتعلق بإلغاء رسوم إجمالى الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل خارج الدولة، وإجمالى الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل خارج الدولة بشكل مستعجل، وإجمالى الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل داخل الدولة، وإجمالى الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل داخل الدولة بشكل مستعجل، إجمالى الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل، وإجمالى الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل مستعجل، وإجمالى الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل قبل شهرين من الموعد المحدد.

كما نص على إلغاء رسوم إجمالى الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من قطاع حكومى إلى السلطة، وإجمالى الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من قطاع حكومى إلى السلطة بشكل مستعجل، وإجمالى الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة، وإجمالى الخدمات المتعلقة بنقل، وإجمالى الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة، وإجمالى الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، وإجمالى الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، وإجمالى الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة.

كما نص القرار على إلغاء رسوم كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة بشكل مستعجل، ورسوم طلب تغيير شهادة التأسيس، وطلب تغيير شهادة أسهم، ورسوم خدمة إصدار إذن دخول أصلى، وإلغاء رسوم إصدار تصريح لموظف خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، وطلب نقل كفالة من قطاع حكومى إلى السلطة بشكل مستعجل، وطلب نقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة بشكل مستعجل، وطلب نقل كفالة من السلطة إلى قطاع حكومى بشكل مستعجل، وإصدار إذن دخول إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، ورسوم تثبيت إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، وإصدار أو تجديد بطاقة صحية، ورسوم فحص طبى وبطاقة صحية، وطلب تجديد بطاقة صحية، ورسوم إصدار بطاقة صحية بدل فاقد أو تالف.

وشمل القرار أيضا إلغاء بعض رسوم بلدية دبى، مثل رسم إصدار تصريح غرفة مستلزمات العمال، ورسوم إعادة إصدار شيك، وإصدار شهادة طبية مستعجل، وإصدار شهادة خلو من مرض معين، وإصدار وتجديد بطاقة صحية مهنية سنوية للعاملين فى المؤسسات الصحيحة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالصحة العامة، والغاء رسوم إصدار وتجديد بطاقة صحية مهنية سنوية لخدم المنازل، وتصديق صورة شهادة صحية أو شهادة ذبح حلال، وإلغاء رسم طلب الحصول على بيانات وإحصائيات مسجلة من الحاسب الآلى.

ونصّ قرار المجلس التنفيذى رقم 19 لسنة 2021، على تخفيض الرسوم التى تستوفيها بعض الجهات الحُكومية نظير الخدمات التى تُقدِّمها، ومنها رسوم دائرة التنمية الاقتصادية مثل رسوم إصدار رخصة مركز الأعمال، وتجديد رخصة رسوم الأعمال، وترخيص نشاط خدمات إنجاز المعاملات الحكومية، ورسوم إصدار رخصة لمنشأة مقرها فى موقع منشأة أخرى مرخصة، وتخفيض رسوم تغيير أو إضافة نشاط مركز الأعمال.

كما شمل القرار تخفيض بعض رسوم سلطة مدينة دبى الملاحية، مثل: إصدار وتجديد رخصة مكتب تمثيل سنوى، ورسوم إصدار بدل فاقد للشهادات أو الرخص، ورسوم إضافة أنشطة للرخصة تزيد عن 5 أنشطة، ورسوم إلغاء إقامة عمل "خارج الدولة"، ورسوم تعديل إقامة العمل، ورسوم طلب رفع بلاغ هروب مكفول، وإذن دخول زيارة "طويلة الأجل"، ورسوم تأشيرة زيارة لعدة سفرات، ونقل من كفالة الأب أو الزوج للسلطة، وإصدار بطاقة عمل بدل فاقد أو تالف، ورسوم إصدار بطاقة مندوب بدل فاقد لموظف مكفول أو غير مكفول، وأذونات عمل تزيد على العدد المصرح به "لكل إذن" للشركة.

وفيما يتعلق بخدمات هيئة الصحة فى دبى، فقد شمل القرار تخفيض رسوم شهادة اللياقة الطبية لمزاولة الأنشطة البحرية.

وبحسب قرار المجلس التنفيذى، يجوز لمسؤول الجهة الحكومية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من دائرة المالية، تخفيض أو إلغاء البدلات المالية من غير الرسوم التى تستوفيها تلك الجهة نظير الخدمات والسِّلع التى تقدمها، على أن يتم هذا التخفيض أو الإلغاء بذات الأداة التشريعية التى تم اعتمادها بموجبها، وأن يتم نشرها فى الجريدة الرسمية لحكومة دبى.