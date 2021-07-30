رابط الإستعلام عن موعد إيداع صرف المساعدة المقطوعة 1442

يشغل بال الكثير من المقدمين أبحاثهم للحصول على المساعدة المقطوعة عن موعد إعلان أسماء المقبولين للحصول على الدعم وأيضاً يبحث المقبولين من الأعوام السابقة عن إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد صرف المبالغ المالية للمساعدة المقطوعة، ولذلك سنوضح لكم فى هذا المقال آخر الأخبار عن صرف المساعدة المقطوعة وأيضاً كيفية التقديم والشروط المطلوبة فى المتقدمين للحصول عليها، وتعتبر المساعدة المقطوعة فى الفترة الأخيرة أهم مساعدة دعم مالى يتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية حيث تعتبر هى الراعى الرسمى لها حيث أن هذه المساعدة المقطوعة تقوم بفتح الكثير من البيوت السعودية وتوفير كافة الإحتياجات الخاصة بهذه الأسر غير القادرة على توفير هذه الإحتياجات بمساعدة دخل رب الأسرة وقد تم اتخاذ قرار إطلاق مقطوعة الضمان الإجتماعي من قبل المملكة العربية السعودية وحكومتها بعد أن اتخذت اجراءات إصلاحية إثتادية نتج عنها غلاء الأسعار فى الفترة الأخيرة وعدم قدرة الكثير من الأسر تحت خط الفقر أن تحيا حياة كريمة كغيرها من الأسر لذلك فقد توصلت إلى توفير مساعدة مالية يتم تقديمها سنوياً لهذه الفئات تحت شروط معينة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد إيداع المساعدة المقطوعة وشروط التقديم، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

نوضح لكم الشروط التى حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للمتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة كالتالي:

على رب الأسرة المتقدم أن يكون عمره 35 عام فما أكثر.

لا يملك سجل تجارى.

عليه أيضاً أن يكون سعودى الجنسية.

صاحب محل إقامة ثابت .

يجب أن يكون مبلغ العمل الذى يتقاضيه اقل من المبلغ المحدد.

موعد صرف المقطوعة

بالنسبة إلى موعد صرف المساعدة المقطوعة فليس لها موعد ثابت فى كل عام بل يختلف الموعد من عام لآخر وذلك على حسب ظروف المملكة العربية السعودية وإلى الآن لم يتم تحديد موعد محدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلى الأن لهذا العام ولكن من المتوقع قرب صرفها قبل بداية العام الدراسي الجديد، ولذلك نتابع آخر الأنباء والقرارات التى تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن هذا الأمر لذلك تابعونا نوضح كل ماهو جديد .