البرازيل تسجل أكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبلغ إجمالى الإصابات فى البرازيل أكثر من 19.8 مليون حالة، فى حين ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 554.497.

وتأتى البرازيل الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والهند، والأولى على مستوى أمريكا اللاتينية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا.