نظام الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد للسعوديين وغير السعوديين، يبحث الكثير من العاملين السعوديين وغير السعوديين عن مستجدات قانون العمل السعودي الجديد خاصة الأحكام الخاصة بنظام الاستقالة، وسنوضح لكم بالتفصيل عن كافة الاستفسارات عن نظام الاستقالة في قانون العمل الجديد للسعوديين وغير السعوديين.

مفهوم الاستقالة

وثيقة عقد العمل تعطى الحق لأطراف العقد أن ينهى عمله ويستطيع الموظف أو العامل التخلي عن عمله ويقدم طلب استقالة عند رغبته في الحصول على فرصة عمل افضل أو لأسباب أخرى، ويتم تقديم الاستقالة للمسؤول عن ذلك.

الاستقالة في قانون العمل السعودي الجديد

ينص قانون العمل السعودي الجديد على حرية العمل في إطار علاقة العمل وما عليه حيث منحت القوانين حق للعامل فى تقديم استقالته من منصبه في العمل، حيث يحق للعامل المطالبة في فسخ العقد والتحلل من جميع التزاماته التي ترتبت عليه من عقد العمل، ويشترط على العامل عند تقديم الاستقالة أن تكون مكتوبة بخط اليد، ولا يجوز أن يترك عمله ألا بعد مدة مضت من عقد لعمل، بعد ذلك يتم اتفاق بينه وبين صاحب العمل على إنهاء عمله وليست استقالة وتعد الأحكام السابقة التزاما على العامل وأي إخلال بذلك يعد مخالف من استعمال العامل حقه، ويحق لصاحب العمل أن يطالبه بالتعويض على الأضرار التي لحقت به ويحق للعامل عند تقديم استقالته الحصول مكافأة منصوص عليها في قانون نظام العمل السعودي.

يحق للعامل أن يقدم طلب استقالته من عمله ويحق له أن يقوم بفسخ عقد العمل، في إطار مبدأ حرية الإنسان المؤكد في الدستور.

يتيح قانون العمل لغير السعوديين تقديم طلب الاستقالة على أن تقدم خطية إلى صاحب العمل.

يحدد مدة معينة في نظام العمل السعودي بحيث لا ستطيع العامل ان يستقيل من عمله قبل المدة.

في حالة إذا كان العمل محدد بمدة معينة يشير إلى العقد الذي يتم تنظيمه بين العامل وصاحب العمل بأن يعمل العامل لفترة زمنية محددة مقابل الحصول على اجر معين تحت إشراف صاحب العمل. يجوز تجديد العقد المحدد بمدة على حسب الاتفاق بين صاحب العمل والعامل وفى حالة إذا فسخ العامل العقد ورغب على الاستقالة فيتم دفع تعويض. أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة فيحق للعامل أن يتقدم بطلب إنهاء العقد من خلال توجيه إندار خطى لصاحب العمل ليوضح فيه رغبته بالاستقالة وان يكون الإنذار قبل ترك العمل بشهر. يكون عقد العمل سارى المفعول خلال الإنذار.

استحقاق العامل بمكافأة مقابل مدة العمل التي عملها.

يحق للعامل حصوله على كافة ماقام بإيداعه لصاحب العمل من الأوراق الخاصة به والشهادات التي تم تقديمها.

حق العامل في الحصول على شهادة خبرة تشمل نوع العمل وتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء العمل.

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