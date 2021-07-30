أهم حصاد الميداليات العرب في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 حتى الأن

سوف نحدث حضراتكم في هذه المقالة عن الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية لطوكيو 2020 حتى الأن، وبالأخص ميداليات العرب، والتي تم إنطلاقها في اليابان بعد الإتفاق بين اللجنة الأولمبية، والحكومة اليابانية على إنطلاقها، وخاصةً العاصمة طوكيو منذ الثالث والعشرون من يوليو الجاري، وحتى الثامن من أغسطس 2021، والتي تعد من أهم الأخبار المكتسحة على الساحة في الوقت الراهن، وقد تم تأجيلها منذ العام الماضي بسبب الظروف التي يمر بها العالم، والأوبئة المنتشرة، ولكن قد تم بالفعل انطلاقها منذ أيام بعد الأخبار التي تم تداولها عن إحتمالية إلغاؤها للمرة الثانية على التوالي، وإلى حضراتكم تفاصيل الألعاب، والمباريات، ومن ثم الميداليات حتى الأن.

ميداليات اليوم السادس من أولمبياد طوكيو

تصدرت روسيا برصيد عالي من الميداليات في بطولة أولمبياد طوكيو 2021، والمؤجلة من العام الماضي 2020، وقد أحرز اللاعبون الروس في هذه البطولة المقامة في اليابان العاصمة طوكيو تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية خمس ميداليات، منها: ميدالية ذهبية في سلاح الشيش سيدات، وأخرى فضية، بالإضافة إلى ثلاث ميداليات برونزية (سباحة حرة، جودو، جمباز فردي أجهزة)، لتصبح حصيدة ميداليات روسيا: 28 ميداليا، منها: 8 ميداليات ذهبية، و11 فضية، بالإضافة إلى 9 ميداليات برونزية.

ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو 2020

منذ انطلاق بطولة الأولمبياد، وحتى الأن تصدرت أخبار بطولة الأولمبياد في الصفحات العالمية، والعربية بجميع مواقع الإنترنت، ووسائل التواصل الإجتماعي، حيث حقق العرب عدة ميداليات في البطولة من اليوم الأول، وحتى اليوم الثالث، ولكن لم يحرز أي عربي على أي ميدالية منذ ثلاثة أيام.

ميداليات الدول العربية في الأولمبياد حتى الأن

وسوف ننقل لحضراتكم الميداليات الحاصل عليها اللاعبون العرب، وكل دولة في الألعاب الفردية، والجماعية (رجال، نساء):

مصر: برونزيتين تونس: ذهبية وفضية الكويت: برونزية الأردن: فضية

ومن المعروف تصدر الصين بـ 31 ميدالية حتى الأن، منهم 15 ذهبية، و7 فضيات، و9 برونزيات.

ويذهب المركز الثاني لليابان بحصيلة 25 ميدالية، منها: 15 ذهبية، و4 فضيات، بالإضافة إلى 6 برونزيات.

وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 38 نقطة، منهم: 14 ذهبية، و14 فضية، بالإضافة إلى عشر ميداليات برونزية بشكل عام.

وبهذا قد قدمنا لحضراتكم تقرير مفصل بترتيب الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 منذ انطلاقها 23 يوليو الجاري، وحتى وقتنا هذا بجميع الدول المشاركة في الحدث الأهم عالمية في الوقت الحالي.