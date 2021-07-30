طريقة عمل الجلاش بالمكسرات وفي ربع ساعة فقط بأقل التكاليف

طريقة عمل الجلاش بالمكسرات هو أحد أهم الوصفات التي يبحث عنها العديد من محبي الحلويات. حيث يعتبر الجلاش بالمكسرات من أكثر أنواع الحلويات المحبوبة لدي الصغار والكبار, ويفضلها الأطفال للتحلية بعد تناول الوجبات الرئيسية لأنها حلوي خفيفة ولذيذة وخاصة عندما تكون ذات شربات خفيف ومن مميزات عمل حلوي الجلاش بالمكسرات أنه لا يستغرق وقت طويل لتحضيره, فيمكننا الانتهاء من تحضيره في وقت قصير جداً مقارنة بباقي أنواع الحلويات الأخري. ويوجد منه العديد من الأشكال التي يحبها الأطفال فيمكننا عمل جلاش علي شكل أصابع وجلاش علي شكل مثلثات وجلاش علي شكل مربعات أو قطع صغيره فهو بجميع أشكاله حلوي مفضله للجميع وفيما يلي سيتم شرح طريقة عمل الجلاش بالمكسرات خلال هذا المقال.

طريقه عمل الجلاش بالمكسرات

لابد من تجهيز المكونات أولا قبل البدء في طريقة التحضير وهي كالاتي:

كوب من الزبدة.

لفه جلاش.

1/8 كجم سوداني.

1/8 جوز هند.

1/8 زبيب.

كمية المكسرات المطلوبة.

1/2 كوب سكر.

ثم نقوم بتحضير الشربات ويلزم للتحضير المكونات التالية:

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

نصف ليمونه.

فلنيليا.

يجب في البداية تجهيز الشربات فبعد تحضير المكونات السالفة الذكر نقوم بتحضير إناء متوسط الحجم ونضع فيه أولا كوب ونصف سكر ثم نضع عليهم كوب ونصف ماء ويتم التقليب جيداً علي درجة حرارة متوسطة ونتركهم خمس دقائق (5) دقيقة, ثم نقوم بوضع نصف ليمونه وننتظر دقيقة ونترك الشربات حتي يبرد ونقوم بوضع الفانيليا, ويمكن وضع معلقه زبدة بلدي صغيرة علي الشربات, وهذه خطوة اختيارية يفضلها البعض, ثم نترك الشربات حتي نحضر الجلاش.

نحضر صينية ألومنيوم أو تيفال ويفضل يكون حجمها مقارب من حجم ورق الجلاش إذا كنا نرغب في عمل صينيه جلاش مقطعه مربعات.

أما إذا كنا نرغب في عمل جلاش أصابع فممكن إحضار صينية متوسطة أو كبيرة علي حسب عدد الأصابع.

ثم ندهن الصينية بالزبدة ونضع ورقتين من الجلاش ثم ندهن زبده مرة أخري ونضع ورقتين جلاش مرة أخري ونكرر العمل السابقة حتي نفاذ نصف كمية الجلاش.

ثم نضع المكسرات كالزبيب وجوز الهند والسوداني ونصف كوب من السكر.

ثم نضع ورقتين جلاش مرة أخري وعليهم زبده وهكذا حتي يتم الانتهاء من النصف الأخر من الجلاش.

ثم نقطع الجلاش علي شكل مربعات أو مثلثات وندخله الفرن علي درجة حرارة متوسطة لمدة تتراوح بين 20 إلي 30 دقيقة حتي نحصل علي اللون الذهبي الجميل.

يمكن تشغيل الشواية لمدة 3 دقائق مع المتابعة الجيدة حتي يصل سطح الجلاش للون الذهبي المطلوب.

بعد التأكد من اكتمال النضج نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضع الشربات عليها علي أن يتم التوزيع علي كافة الصينية ونتركها (5) دقائق ونقوم بتقديمها.

خطوات تحضير جلاش المكسرات

وبهذا نكون أعددنا حلوي سريعة ولذيذة ولن تستغرق وقت طويل ولا مجهود, ولكن يجب القيام بالتقدم بالنصيحة لصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكري بمراجعة الطبيب قبل تناول هذه الوجبة وكذلك ننصح بإتباع تعليمات وزارة الصحة بهذا الشأن. كما يجب علي من يقوم بالتخسيس مراجعة المختصين قبل تناول الجلاش بالمكسرات نظراً للسعرات الحرارية العالية.