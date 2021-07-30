عاجل.. الرئيس التونسى يكلف الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف أعماله

جدة - نرمين السيد - ونشرت الجريدة الرسمية فى تونس، اليوم الخميس، قرار الرئيس التونسى بتعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر اعتبارًا من 25 يوليو 2021.

كما أصدرت الجريدة الرسمية أمر الرئيس التونسى برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس النواب.