بايدن يطالب الولايات الأميركية بمنح غير المطعمين 100 دولار

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، من الولايات والمحليات، تقديم 100 دولار للمقيمين غير المحصنين، للحصول على جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وكانت المكافأة النقدية للتطعيم إحدى الأفكار الواردة في أحدث خطة لبايدن لتعزيز معدلات التطعيم المتأخرة في أجزاء كثيرة من البلاد. وتم طرح جوهر خطته الجديدة، الخميس، وهو مطالبة العاملين الفيدراليين بالكشف عن حالة التطعيم الخاصة بهم إلى وكالاتهم. ويشير بايدن إلى أدلة غير مؤكدة على أن مكافأة 100 دولار ستحقق نتائج. وقال البيت الأبيض إن سلسلة متاجر "كروغر" للبقالة جربتها وشهدت ارتفاع معدلات التطعيم إلى 75 بالمائة من 50 بالمئة بين الموظفين. وقد جربت نيومكسيكو وأوهايو وكولورادو هذه الفكرة أيضًا. كما قال بايدن إن الولايات والمحليات يمكنها استخدام الأموال من قانون الإغاثة الخاص بكوفيد-19 لسداد تكاليف برامج الحوافز.

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