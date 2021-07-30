رابط تقديم كلية الشرطة 2021 وقواعد قبول الدفعة الجديدة بكلية الشرطة بالعام الجديد

رابط تقديم كلية الشرطة 2021 حيث أعلنت الآن أنها مستعدة لاستقبال جميع الطلاب الذين قاموا بالانتهاء من مرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية وما يعادلها، ومن الممكن ان يقدم أيضا الطلاب والطالبات الحاصلين علي ليسانس حقوق، أو الحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة، وسنتعرف في هذه المقالة على كيفية التقديم والمواعيد وما هي الشروط والأوراق المطلوبة.

رابط تقديم كلية الشرطة 2021

حيث تعد كلية الشرطة واحدة من من أهم الكليات في مصر، ويريد جميع الطلاب والخرجين من مرحلة الثانوية الالتحاق بها بسبب أهميتها وعرقاتها، حيث يعد الخرجين من كلية الشرطة المصرية يحصلون على مكانة مشرفة بين المجتمع، وينالون الاحترام والتقدير من جميع نظرا الجهد العظيم الذين يفعلونه داخل الكلية.

شروط الالتحاق في كلية الشرطة

يجب التحقق من كل الشروط الأتية أولا قبل التقديم:

يجب ان يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون اب وأم الطالب مصريين الجنسية.

أن يكون الطالب يتمتع بسمعه طيبة، وسيرة حسنة.

وأن لا يكون سبق فصلة من خدمة حكومية، بقرار تأديبي.

أن لا يقل طوله عن 170سم.

ان يتوفر في الوزن المناسب، ويحسب هكذا (أقصى وزن= طول الطالب– 90 كيلو جرام).

ان لا يزيد عمر الطالب في أكتوبر لعام 2021، عن 22 سنة.

يجب ان يستكمل الطالب شروط النفسية واللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة.

يجب ان ينجح الطالب في الكشف الطبي.

وان ينجح الطالب في امتحان اللياقة البدنية.

يجب ألا يكون متزوجا أثناء التقديم.

موعد تقديم كلية الشرطة 2021 – 2022

هذه المواعيد يتم التقديم بها من خلال الموقع الرسمي للوزارة وهو أكاديمية الشرطة

يتم تقديم الطلبة الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية العام السابق الموافق 2020 بحد أدنى 65%، ذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/7/2021 حتى الخميس 12/8/2021 عن طريق الموقع الإلكتروني السابق.

أما الطلبة الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

أو الثانوية العام الحالي 2021 وطلبة الدور الثاني، ان يكون الحد الأدنى للمجموع 65%، والتقديم بداء من يوم الخميس الموافق 12/8/2021 حتى الاثنين الموافق 6/9/2021 والتقديم يكون إلكترونيا.

مكان أختبارات كلية الشرطة المصرية

يجب الدخول للأكاديمية عن طريق بوابة 5 بداء من الساعة السادسة صباحا، حيث لن يسمح بدخول الطلاب بدون ارتداء الكمامة لمنع أنتشار العدوة، وممنوع أيضا الدخول بالتليفون المحمول، وكاميرات التصوير والآلات الحادة، والمواد القابلة للاشتعال وغيرها، يجب أحضار صورة مطبوعة من صفحة الاختبارات التي بها موعد الاختبار.