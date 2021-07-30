مواعيد مباريات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 الدور الربع النهائي والنصف النهائي والقنوات الناقلة

سوف نحدثكم اليوم عن أولمبياد طوكيو 2020، وبالأخص عن مباريات كرة القدم في دورها الربع النهائي، والنصف النهائي في أولمبياد طوكيو 2020 للنساء، والرجال، حيث تعد أولمبياد طوكيو لهذا العام من أكثر المواضيع إهتماماً من قبل الجميع في هذه الأيام، حيث أنها ليست دوري يخص لعبة معينة، أو حتى بلد بذاتها، ولكنها أولمبياد لرياضات عالمية شهيرة يشترك فيها العديد من دول العالم ممن تأهل لها بالتأكيد، ومن أسباب تهافت الجميع على متابعة الأولمبياد في كل دورة لها، أنها تأتي مرة واحدة كل أربعة سنوات، وقد تأخرت في هذه الدورة التي كان من المرجح إقامتها في العام الماضي 2020، وللظروف التي تمر بها بلاد العالم قد تم تأجيلها لتقام في هذا العام 2021، وقد بدأت منذ 23 من يوليو الحالي، وسوف تستأنف حتى تنتهي في الثامن من أغسطس القادم.

الرياضات المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

من أهم الألعاب المشاركة في هذه الدورة من أولمبياد طوكيو 2020:

السباحة.

كرة القدم.

الكرة الطائرة.

كرة اليد.

رفع الأثقال.

تنس الطاولة.

رياضة الراكبي.

الجمباز الفني.

الرماية.

التجديف.

الجمباز الإيقاعي.

الهوكي.

الجولف.

وغيرها من الألعاب العالمية الشهيرة، وسوف نحدثكم تفصيلاً في هذه المقالة عن كرة القدم، وخاصة الأدوار القادمة منها.

المنتخبات المتأهلة للدور الربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020

تعد رياضة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 من أكثر المواضيع بحثاً من قبل محبي كرة القدم (الساحرة المستديرة) في العالم أجمع، حيث تقام في هذه الفترة بطولة كرة القدم للمنتخبات الأولمبية ضمن الأولمبياد الأشهر عالمياً حالياً: أولمبياد طوكيو 2020، وقد تأهل بالأمس من دور المجموعات ثماني منتخبات عالمية للعب في دور ربع النهائي من هذه الدورة، وهم:

من المجموعة الأولى: منتخب اليابان الأسيوي متصدراً على ملعبه برصيد 9 نقاط، ويليه منتخب المكسيك الشمال أمريكي برصيد 6 نقاط.

من المجموعة الثانية: منتخب كوريا الجنوبية الأسيوي برصيد 6 نقاط أول مجموعته، ومنتخب نيوزيلاندا الأسترالي برصيد 4 نقاط.

من المجموعة الثالثة: منتخب أسبانيا الأوروبي متصدراً مجموعته برصيد 5 نقاط، ويليه منتخب مصر الإفريقي برصيد 4 نقاط بعد هزيمته لمنتخب أستراليا.

من المجموعة الرابعة: منتخب البرازيل الجنوب أمريكي برصيد 7 نقاط متصدراً مجموعته، ويليه منتخب كوت ديفوار الإفريقي برصيد 5 نقاط.

القنوات الناقلة ومواعيد مباريات الدور الربع النهائي في طوكيو 2020

قد تم الإعلان بالأمس عن جدول مباريات المنتخبات في الدور الربع النهائي لكرة القدم في بطولة أولمبياد طوكيو 2020، والتي سوف يتم إذاعتها عبر قنوات Bein sports، والتي ستقام جميعها في الواحد والثلاثون من يوليو الجاري، وهي كالتالى:

مباراة منتخبي مصر، والبرازيل في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت طوكيو، والتي توازي الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة عبر قناة Bein sports 7. مباراة منتخبي أسبانيا، وكوت ديفوار في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت العاصمة طوكيو، والتي توافق الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت مصر. مباراة منتخبي المكسيك، وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت طوكيو، والتي توافق الواحدة ظهراً بتوقيت مصر. مباراة منتخبي نيوزيلاندا، واليابان في السادسة مساءاً بتوقيت طوكيو، والحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة.

الدوري النصف النهائي والنهائي في البطولة

سوف تبدأ مباريات الدور النصف النهائي، والتي سوف يلعبها الأربع منتخبات المتأهلة من الدور الربع النهائي من هذه البطولة مساء الخميس الرابع 4 من أغسطس القادم، والتي ستكون على النحو التالي:

الأولى: على ملعب كاشيما من العاشرة مساءاً، وحتى الواحدة صباحاً بتوقيت طوكيو.

الثانية: على ملعب سيتاما من الواحدة صباحاً، وحتى الرابعة صباحاً بتوقيت طوكيو.

وسوف تقام المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين من الدور النصف النهائي على ملعب يوكوهاما الدولي في 7 أغسطس من الساعة الواحدة والنصف، وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءاً.

قدمنا لكم مواعيد مباريات الدور الربع النهائي والنصف النهائي للعبة كرة القدم في أوليمبياد طوكيو 2020، مع عرض القنوات الناقلة للمباريات، وأسماء المنتخبات المشاركة في البطولة.