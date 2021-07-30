موعد مباراة منتخب مصر ضد البحرين لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2021، في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، حيث يحتل المنتخب الوطني المصري المركز الثالث خلفا إلي منتخبي السويد والدنمارك الذي حصدوا 6 نقاط بينما يحتل المنتخب المصري 4 نقاط، يحتاج المنتخب المصري نقطة واحدة كي يضمن الصعود إلي الدور التالي، حيث يصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولي من المجموعة التي تضم 6 منتخبات.

بدء المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة نجم الفريق والهداف التاريخي لمنتخب مصر في الأولمبياد الكابتن احمد الأحمر البطولة بلقاء المنتخب البرتغالي، وتمكن نجوم المنتخب الوطني المصري بتحقيق الانتصار بفارق 6 أهداف عن المنتخب البرتغالي (37- 31)، ثم ألتقي المنتخب الوطني المصري في الجولة الثانية أمام منتخب الدنمارك العنيد والذي تمكن من الفوز على المنتخب المصري بفارق 5 أهداف (32/27)، وفي المواجهة الثالثة استطاع المنتخب المصري الفوز على صاحب الأرض المنتخب الياباني بنتيجة (33 مقابل 29)، يتبقى للمنتخب المصري مواجهة المنتخب البحريني والمنتخب السويدي، حيث تضم مجموعة منتخب مصر 6 منتخبات يصعد إلي الدور التالي أول أربعة فرق.

موعد مباراة منتخب مصر ضد البحرين لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2021

يلتقي المنتخب المصري في الجولة الرابعة من دوري المجموعات أمام نظيرة المنتخب البحريني في مواجهة عربية خالصة في تمام الساعة الرابعة من فجر بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021، يسعى كلا الفريقين إلي تحقيق الفوز والاقتراب خطوة إلي الصعود إلي الدور التالي من البطولة، حيث تمكن المنتخب المصري حتي الآن من تحقيق انتصارين وهزيمة.

يمكنكم استقبال إشارة البث لقناة بي أن سبورت الناقلة لمباراة منتخبي مصر والبحرين التي ستقام في صباح يوم الأحد الأول من شهر أغسطس وذلك على التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/2 التردد 11013

يواجهه منتخب مصر لكرة اليد منتخب السويد في مباراة قوية جدا من العيار الثقيل، والتي تحدد بشكل كبير الفرق المنافسة للصعود للدور الثاني من بطولة الأولمبياد لكرة اليد، تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 30 يوليو 2021 في تمام الساعة التاسعة والربع صباحا بتوقيت القاهرة 9:15، على قناة بي ان سبورت.



تقوم مجموعة قنوات بي ان سبورت في نقل جميع مباريات بطولة الأولمبياد طوكيو 2021، على مختلف قنواتها، حيث يتم نقل مباراة منتخب مصر ضد نظيرة منتخب السويد على قناة bein sports HD 7، لذا يمكنكم استقبال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كما يمكنكم استقبال إشارة البث على القمر الصناعي سهيل سات عن طريق ضبط التردد الجديد للقناة كالتالي:

التردد: 11623.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تضم تشكيلة منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 16 وهم كالتالي:

احمد الأحمر كابتن منتخب مصر.

يحي الدرع.

سيف الدرع.

احمد عادل.

محمد هشام سند.

إبراهيم المصري.

عمر الوكيل بكار.

وسام سامي نوار.

محمد على.

محمد ممدوح هاشم.

الحارس هنداوي.

على زين

حسن وليد.

احمد هشام دودو.

محمد الطيار.

كما يتولى تدريب منتخب مصر لكرة اليد المدير الفني الإسباني باروندو ويعاونه كل من فينيو لوزرت وانطونيو يورينتي، بالإضافة إلي مدير المنتخب نور أبو زيد وطبيب المنتخب الدكتور محمد شوفي.

وصلنا إلي ختام توضيح موعد مباراة منتخب مصر ضد البحرين لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2021.