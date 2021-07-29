رئيس وزراء العراق: مقاطعة الانتخابات لن تخدم أحداً

ووصف الكاظمى الزيارة بأنها "تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف المجالات، وأهمها الأمن والاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والطاقة والبيئة والاستثمار وبقية منافذ التعاون الثنائى البنّاء"، حسب ما نقله عنه المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى.
وأكد رئيس الوزراء العراقى "تم الاتفاق بشأنه بعدم تواجد أى قوات قتالية للولايات المتحدة فى العراق فى 31 ديسمبر 2021". وأضاف العراق "ماضٍ فى سعيه من أجل توفير الفرص الكريمة لأبناء شعبنا، وإيجاد بدايات جديدة لكل ما يساهم فى خدمة المواطنين".
كما أعرب عن "شكره وتقديره للقوى السياسية الوطنية العراقية لمساندتها جهود الحكومة فى المفاوضات، وتأييدها لما تم التوصل له من مخرجات".
وبيّن الكاظمى "اعتزاز العراق حكومة وشعباً بما تحقّق لصالح حفظ الإرث الرافدينى باستعادة 17 ألف قطعة أثرية، تم استلامها من الولايات المتحدة الأميركية، وعادت مع الوفد على متن الطائرة نفسها".
كما أكد ثقته بمشاركة العراقيين فى انتخابات العاشر من أكتوبر المقبل، مبيناً "أن المقاطعة لن تخدم أحداً".
وأضاف: "لدينا عمل جدى من أجل إجراء الانتخابات"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
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