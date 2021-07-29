عاجل.. الرئيس التونسى: هناك جهات تحاول تقسيم وتفجير الدولة من الداخل

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس التونسى، لرضا غرسلاوى خلال أدائه القسم لتولى مهام وزارة الداخلية "أنت مطالب بضمان استمرارية الدولة فى ظل وضع دقيق"، مضيفا "تعيينك يأتى احتراما لأحكام الدستور وفق الفصل الـ80".

وأكد سعيد "لم يتم اعتقال أى شخص أو حدوث أى تجاوز"، موضحا "تونس دولة مؤسسات تعمل لخدمة مواطنيها".

وشدد على أنه لا مجال للتلاعب بالدولة كما يحاولون فى الخفاء، مضيفا "لن نسمح لأحد بتقويض الدولة".

وأضاف "سنعمل بثقة نستمدها من التفويض الشعبى"، مشيرا إلى أن الإجراءات والتدابير الاستثنائية جاءت لضمان استمرارية الدولة".

ولفت الرئيس التونسى إلى أنه درس القانون الدستورى لأكثر من 3 عقود، وأن التدابير الاستثنائية اتخذت وفق أحكام الفصل 80 من الدستور، مؤكدا حرصه على تطبيق النص الدستورى وعلى الحقوق والحريات.