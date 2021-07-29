عاجل.. السعودية تعلن استئناف دخول حاملى التأشيرات السياحية بدءا من 1 أغسطس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسى، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

وأشارت إلى أنه يتعين على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك، كذلك تسجيل بياناتهم عبر تطبيق "توكلنا"، وإبرازه لدخول الأماكن العامة، علماً أن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتى تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة فى المملكة، وهى فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون.

ويمكن للراغبين التقدم للحصول على التأشيرة السياحية عبر الموقع الإلكترونى "روح السعودية" visitsaudi.com.

وصرح وزير السياحة السعودى أحمد الخطيب، قائلاً: "نرحب مجدداً بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا".

وأضاف"ركزنا جهودنا خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائنا فى القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة باستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم هامة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التى يتميز بها المجتمع السعودى".

وكانت المملكة قد أطلقت التأشيرة السياحية فى شهر سبتمبر من العام 2019، فى قرار تاريخى فتحت فيه السعودية قلبها وأبوابها للسياح من مختلف دول العالم، وحققت حينها أرقاماً ملفتة حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.