بطولة مصر.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك إلى 3 نقاط

ضيق الأهلي، حامل اللقب، فارق النقاط مع غريمه التقليدي الزمالك إلى 3 نقاط، بفوز مثير على مضيفه أسوان بنتيجة 3-1، الخميس، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة السابعة عشر للدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" (22)، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني (66) ليتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، وقلص النتيجة لأسوان النيجيري إيمانويل إيغبتور (85)، وأكد البديل الكونغولي والتر بواليا فوز الضيوف بهدف ثالث (90+5). ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بـ61 نقطة، علما بأن الأهلي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد أسوان بقيادة المدرب المساعد أحمد السيد "مارادونا"، لغياب المدير الفني أحمد مصطفى "بيبو" عن المباراة لإصابته بفيروس كورونا، عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

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