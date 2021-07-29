تطبيق قوامن فرص عمل مع دخل يصل حتى 6000 ريال سعودي شهريا

تطبيق قوامن تم طرح تطبيق قوامن بداخل المملكة العربية السعودية بهدف توصيل طلبات المطاعم والصيدليات والتوصيلات الخاصة من أي مكان لأي مكان آخر داخل المملكة العربية السعودية، تم طلب موظفين للعمل مع تطبيق قوامن وذلك شرط أن يكون للمقدم على الوظيفة سيارة أو مركبة يمكن من خلالها التوصيل الخاص بالطلبات والمطاعم والصيدليات والطلبات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية وذلك تسهيلا على كل المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

تطبيق قوامن وشروط الوظائف

ذكرنا أنه قد طلب التطبيق العديد من الوظائف للعمل كطيارين للدليفري والتوصيل داخل المملكة العربية السعودية وسنذكر شروط الوظيفة الخاصة بقوامن وهي كالآتي:

أن يكون للمقدم على الوظيفة سيارة أو مركبة خاصة به.

أن يكون لديه رخصة قيادة سيارة سارية.

أن يكون للمقدم على الوظيفة جوال خاص به ومفعل دائما.

أن يكون للمقدم على الوظيفة بطاقة هوية سارية لأنها مطلوبة للتقديم على الوظيفة.

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كيفية التقديم على العمل مع تطبيق قوامن في خدمات التوصيل

يمكن للمواطن بالمملكة العربية السعودية التقديم على وظائف قوامن والحصول على راتب يصل لستة آلاف ريال سعودي بسهولة تامة وذلك باتباع الخطوات الآتية كما هي:

قم بعمل حساب خاص بك على منصة gmail.

قم بالدخول على الموقع الرسمي لقوامن.

قم بالضغط على طيار.

ستظهر لك صفحة لكتابة البيانات الخاصة بك.

قم بكتابة حساب الgmail الخاص بك.

قم بكتابة الاسم الرباعي الخاص بك.

حسابات بنكية لمن هم دون ال18 عاما.

قم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في أن يتم التواصل مع عليه.

قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك حتى يتم التواصل مع بشكل سهل وسريع.

قم باختيار الجنس حيث تكون الوظيفة متاحة للجنسين ذكر أو أنثى.

أضف تاريخ الميلاد الخاص بك.

قم بتأييد الحالة الاجتماعية الخاصة بك كما هي موضحة في بطاقة الهوية الخاصة بك.

قم باختيار المدن المتاحة أو التي بها نقص في عدد الطيارين وستكون محددة أمامك.

قم باختيار نوع السيارة الخاصة بك.

تأكد من كتابة موديل وسنة التصنيع الخاصة بالمركبة الخاصة بك التي ترغب العمل بها.

بعد هذا انتظر الرد من قوامن بخصوص تعيينك وقبولك بالوظيفة.

التطبيق الخاص بالتوصيل

يمكن الحصول على تطبيق قوامن بسهولة على الهاتف الخاص بك دون أية مشاكل وذلك من الرابط هنا.