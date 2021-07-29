رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي من 6 الآف الى 9 الآف للحصول على دعم برنامج ريف

مزارعين المملكة دائما مايكونوا في بؤرة إهتمام القيادة الحكيمة حيث دائما مايتبنى جلالة الملك وولي العهد الإهتمام بهم وبكل مطالبهم للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي ورعاية صغار المزارعين، والتخفيف عن أعباء المزارعين من أبناء المملكة فقد زاد الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف وذلك من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال حيث أعلن برنامج ريف، اليوم الخميس، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف، وذكر البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

أهداف برنامج ريف :

من الجدير بالذكر أن برنامج ريف هو برنامج يتم من خلاله تسجيل بيانات المزارعين للحصول على دعم مالي يساهم في تنمية أنشطتهم الزراعية ويهدف الى تحسين القطاع الزراعي الريفي ورفع مستوى صغار المزارعين والعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية ودعم الأسر المنتجة وتحسين نمط حياتهم، ومن خلال البوابة الالكترونية برنامج ريف يتم إستقبال طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة من صغار المزارعين ومن مربي النحل ومنتجي البن العربي والورد والمحاصيل البعلية والفاكهة والعمل على دعمهم، وإستثمار الفرص والموارد المتاحة، وبرنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.