رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي من 6 الآف الى 9 الآف للحصول على دعم برنامج ريف

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مزارعين المملكة دائما مايكونوا في بؤرة إهتمام القيادة الحكيمة حيث دائما مايتبنى جلالة الملك وولي العهد الإهتمام بهم وبكل مطالبهم للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي ورعاية صغار المزارعين، والتخفيف عن أعباء المزارعين من أبناء المملكة فقد زاد الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف وذلك من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال حيث أعلن برنامج ريف، اليوم الخميس، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف، وذكر البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.أهداف برنامج ريف :
من الجدير بالذكر أن برنامج ريف هو برنامج يتم من خلاله تسجيل بيانات المزارعين للحصول على دعم مالي يساهم في تنمية أنشطتهم الزراعية ويهدف الى تحسين القطاع الزراعي الريفي ورفع مستوى صغار المزارعين والعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية ودعم الأسر المنتجة وتحسين نمط حياتهم، ومن خلال البوابة الالكترونية برنامج ريف يتم إستقبال طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة من صغار المزارعين ومن مربي النحل ومنتجي البن العربي والورد والمحاصيل البعلية والفاكهة والعمل على دعمهم، وإستثمار الفرص والموارد المتاحة، وبرنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.
للتسجيل بالبرنامج يجب توفر عدة شروط كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.
- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.
- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.
- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.
- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.
- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.
- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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مزارعين المملكة دائما مايكونوا في بؤرة إهتمام القيادة الحكيمة حيث دائما مايتبنى جلالة الملك وولي العهد الإهتمام بهم وبكل مطالبهم للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي ورعاية صغار المزارعين، والتخفيف عن أعباء المزارعين من أبناء المملكة فقد زاد الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف وذلك من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال حيث أعلن برنامج ريف، اليوم الخميس، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف، وذكر البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.أهداف برنامج ريف :
من الجدير بالذكر أن برنامج ريف هو برنامج يتم من خلاله تسجيل بيانات المزارعين للحصول على دعم مالي يساهم في تنمية أنشطتهم الزراعية ويهدف الى تحسين القطاع الزراعي الريفي ورفع مستوى صغار المزارعين والعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية ودعم الأسر المنتجة وتحسين نمط حياتهم، ومن خلال البوابة الالكترونية برنامج ريف يتم إستقبال طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة من صغار المزارعين ومن مربي النحل ومنتجي البن العربي والورد والمحاصيل البعلية والفاكهة والعمل على دعمهم، وإستثمار الفرص والموارد المتاحة، وبرنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.
للتسجيل بالبرنامج يجب توفر عدة شروط كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.
- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.
- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.
- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.
- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.
- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.
- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي من 6 الآف الى 9 الآف للحصول على دعم برنامج ريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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