مباراة منتخب مصر والبرازيل 2021 أولمبياد طوكيو 2020 تحت 23 عام والقنوات الناقلة

تستحوذ الكرة المستديرة في جمهورية مصر العربية على قاعدة كبيرة من المشاهدين والمتابعين لها، وحاليا يتابعون بشغف مباراة منتخب مصر والبرازيل القادمة بأولمبياد طوكيو 2020، بعد تأهل المنتخب المصري تحت 23 عام إلى ربع نهائي المسابقة بقيادة المدير الفني “شوقي غريب”، حيث شارك المنتخب المصري في البطولة التي انطلقت بتاريخ 23 يوليو 2021 وتنتهي بتاريخ 8 أغسطس 2021 م، وتم تأجيلها عام بسبب وباء كورونا المستجد، وقد سبق وشارك منتخب مصر في الأولمبياد 11 مرة في تاريخه، ومن افضل المراكز التي وصل إليها هو المركز الرابع عام 1964م، ولعشاق كرة القدم نقدم لكم مباراة المنتخب المصري القادمة في البطولة الأولمبية طوكيو 2020، وكذلك القنوات الناقلة لمباريات منتخب الفراعنة، وموقف المنتخب من البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل القادمة

صعد منتخب الفراعنة بمركز الوصيف في مجموعته الثالثة بدور المجموعات في البطولة الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، واستطاع التأهل للدور الثمانية أمام منتخب البرازيل، الذي تأهل على مجموعته الرابعة، حيث تحدد للمباراة يوم السبت المقبل الموافق 31 يوليو 2021 على ستاد سايتاما، في المواعيد التالية:

في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مصر.

والساعة 13:00 – الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية

تأهل منتخب مصر للدور الثمانية

استطاع منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عام من التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بالنتائج التالية:

تغلب الفراعنة على منتخب استراليا بنتيجة 2-0 في الجولة الختامية للمجموعة الثالثة التي أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو 2021 منتخب الفراعنة بها، والتي ضمت ( إسبانيا- أستراليا- الأرجنتين).

حيث صعد منتخب مصر بعد حصوله على المركز الثاني برصد 4 نقاط، لفارق الأهداف بينه وبين الأرجنتين.

كما جاء بالمركز الأول منتخب إسبانيا برصيد 5 نقاط.

وصعد منتخب مصر تحت 23 عام للدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة مباريات مصر القادمة طوكيو 2020

ويبحث عشاق الكرة المستديرة من المصريين عن القنوات الناقلة مباريات منتخب مصر الأولمبي في طوكيو 2020، حيث أن قنوات بي إن سبورت القطرية تقوم بإذاعة مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021، والتي تبث المباراة على قنوات بي إن سبورت ، beIN SPORTS HD 7، على الترددات التالية:

على النايل سات: تردد 12604 افقي، 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

على سهيل سات: تردد رقم 11623 عمودي، 27500، المعامل 2/3.

تردد قناة bein sports

وقناة بي إن سبورت الرياضية المفتوحة يمكنكم متابعتها بضبط التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11052

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

استهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بالتعادل السلبي مع إسبانيا، ثم خسر من الأرجنتين، وحقق الفوز على استراليا بهدفين دون رد، وصعد لدور الثمانية بمركز الوصيف بالمجموعة الثالثة.

بينما منتخب البرازيل (السامبا) بدأ مشواره بالفوز على ألمانيا في مباراته الأولى، ثم تعادل مع منتخب ساحل العاج، وفاز على المنتخب السعودي، وتأهل للدور الثمانية متصدر المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو 2020.

أكد المدير الفني لمنتخب الفراعنة لكرة القدم تحت 23 عام “شوقي غريب” من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بانتهاء مباراته مع استراليا بدوري المجموعات، بأنه متمسك مع لاعبيه بآمال التقدم في الدورة الأولمبية طوكيو 2020، وأن التأهل للدور ربع النهائي كان لمجهود فريق الفراعنة، وان المنتخب يستحق بجدارة الفوز، كما اعرب كذلك اللاعب رمضان صبحي خلال اللقاء عن سعادته بالفوز وتواجده وسط زملاءه بالمنتخب.

ومن خلال حساب الاتحاد المصري لكرة القدم بموقع التواصل “تويتر” أكد قيام المنتخب اليوم بتدريباته في مدينة طوكيو استعدادا للقاء منتخب البرازيل يوم السبت المقبل في مدينة سايتاما، والتي تبعد حوالي 30 كم عن طوكيو، وقام بنشر صور للفريق خلال التدريبات.

موقف منتخب مصر والبرازيل من أولمبياد طوكيو 2020شوقي غريب بعد تأهل المنتخب المصري للدور الـ 8

إن دورة الالعاب الصيفية 2020 طوكيو 2020 هي دورة الالعاب الأولمبية الثانية والثلاثين الرسمية.

حيث تم الإعلان عن طوكيو المستضيفة البطولة بتاريخ 7 سبتمبر 2013 في بيونس أيرس بالأرجنتين.

وفازت طوكيو بتنظيم البطولة لعام 2020 بعد منافسة مع مدريد واسطنبول.

وهذه هي الاستضافة الثانية لطوكيو في استضافة الأولمبياد الصيفية، والأولى كانت عام 1964 م

دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020متابعة مباراة منتخب مصر القادمة

مع ترقب شديد لكل العالم حول دورة الالعاب الصيفية طوكيو 2020، والبحث عن موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل 2021 القادمة لمتابعة نتيجة مباراة منتخب مصر القادمة، وتمنياتنا بالفوز للفراعنة.