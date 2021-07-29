موعد مباراه مصر والبرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات

أخيرًا أسدل الستار على دور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 حيث تجتمع 8 فرق أو منتخبات، بينهم منتخب عربي وحيد، حيث مباراه مصر والبرازيل ، والتي تقام يوم السبت المقبل، بعد نجاح الفريقين في عبور مرحلة دور المجموعات بامتياز، والتركيز الآن على التأهل إلى دور نصف النهائي، الذي يجمع أفضل 4 منتخبات في أولمبياد طوكيو 2020 ، يخرج من بينهم 3 فرق من أصحاب الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

في السطور التالية، نتحدث عن كواليس وأسرار مواجهة البرازيل ومصر في دور الثمانية بالأولمبياد، ومشوار المنتخبين في البطولة، بالإضافة إلى تاريخ مشاركاتهم في الأولمبياد ونتائجهم بها، علاوة على تاريخ مواجهات المنتخبين العملاقين، وموعد المباراة والقنوات الناقلة.

مباراه مصر والبرازيل

على غرار المواجهة الشهيرة التي جمعت الفراعنة وراقصو السامبا، في كأس العالم للقارات 2009 ، إبان الجيل الذهبي للفراعنة، والذي انتهى حينها بفوز مثير للجدل للمنتخب البرازيلي بنتيجة (4-3)، وها هو التاريخ يعيد نفسه من جديد، حيث تجمع دورة الألعاب الأولمبية المنتخبين مجددًا، ولكن في دور ربع النهائي.

ويسعى منتخبا البرازيل ومصر لتسيطر تاريخ مميز، ينتهي بإحدى الميداليات الثلاث، وإن كان السيليساو معتادًا على البطولات والألقاب، فإن طموح شباب النيل لا يبتعد كثيرًا عن ذلك.

منتخب مصر في الأولمبياد

تاريخيًا، خاض منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم على مستوى منافسات كرة القدم للرجال، المنافسات الأولمبية 12 مرة من قبل، حيث كان الإنجاز الأبرز للفراعنة، احتلال المركز الرابع مرتين، الأولى كانت في أولمبياد أمستردام 1928 بعد الخسارة من إيطاليا (3-11)، وجاءت الثانية في أولمبياد طوكيو 1964 عقب الخسارة من ألمانيا (1-3).

وعلى مستوى النسخة الحالية من بطولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فقد انطلق قطار المنتخب المصري من دور المجموعات، حيث حل وصيفًا في المجموعة الثالثة التي ضمت منتخبات إسبانيا المتصدر والأرجنتين الثالث وأستراليا متذيل الترتيب.

ونجحت كتيبة المدير الفني القدير شوقي غريب في حصد 4 نقاط وصافي (1) هدف، متفوقًا على المنتخب الأرجنتيني بفارق صافي هدفين، حيث تعادل مصر سلبيًا في أولى اللقاءات مع إسبانيا، قبل أن تخسر بهدف أمام الأرجنتين، وظفرت بفوز رائع في آخر جولات الدور الأول على حساب أستراليا بثنائية نظيفة.

منتخب البرازيل في الأولمبياد

في المقابل، يسجل منتخب البرازيل الأولمبي لكرة القدم ، حضوره الـ14 في دورة الألعاب، حافلًا بالإنجازات والميداليات، حيث أنه حامل لقب النسخة الأخيرة من أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ، والتي حاز فيها الميدالية الذهبية، والتي فاز خلالها في المباراة النهائية على ألمانيا بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، بعد الخروج بتعادل إيجابي (1-1) في المباراة.

كما حصد راقصو السامبا الميدالية الفضية 3 مرات من قبل، بدأت في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 بعدما خسر من فرنسا بثنائية نظيفة، وأولمبياد سيول 1988 عقب الخسارة أمام روسيا (1-2)، وأخيرًا أولمبياد لندن 2012 بعد الخسارة أمام المكسيك في المباراة النهائية (1-2).

أما في المشاركة رقم 14 في تاريخ السيليساو، فقد تمكن الأخير من اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة، التي ضمت ساحل العاج الوصيف وألمانيا الثالث والسعودية متذيل الترتيب، برصيد 7 نقاط وصافي (4) أهداف، حيث نجح الفريق في تحقيق انتصارين على حساب ألمانيا (4-2) والسعودية (3-1)، غير أنه تعادل سلبيًا مع ساحل العاج.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

على صعيد المواجهات المصرية البرازيلية، جمعت المنتخبين 5 مواجهات، واحدة ودية واثنتين على صعيد الأولمبياد، وواحدة على مستوى كأس العالم للقارات.

أولى المواجهات جاءت في أولمبياد طوكيو 1964 ، وتعادل خلالها الفريقان (1-1)، سجل للفراعنة في هذا المواجهة، النجم محمد شاهين قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.

وجاءت المواجهات الثانية، في كأس العالم للقارات 2009 في جنوب أفريقيا، وحقق حينها المنتخب البرازيلي فوزًا مثيرًا بنتيجة (4-3)، تقدمت البرازيل عن طريق كاكا قبل أن يتعادل محمد زيدان للمنتخب المصري، لتعود البرازيل فتسجل هدفين متتالين عن طريق لويس فابيانو ثم جوان سيلفيرا دوس سانتوس، لتتعادل مصر بهدفين في أقل من دقيقتين لـ محمد شوقي ومحمد زيدان، ليختتم كاكا أهداف البرازيل بركلة جزاء عند الدقيقة الـ90.

وفي 2011، التقى المنتخبان للمرة الثالثة في كأس العالم للشباب ، لحساب دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، سجل حينها لـ السيليساو اللاعب دانيلو في الدقيقة 12، قبل أن يدرك عمر جابر التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 26.

وجاءت المقابلة الرابعة، في أولمبياد لندن 2012 ، وخسرت فيها مصر بنتيجة (3-2)، سجل للبرازيل رافاييل دا سيلفا و لياندرو دامياو و نيمار دا سيلفا، بينما سجل للمصريين كلًا من محمد أبو تريكة ومحمد صلاح على الترتيب.

أما المواجهة الودية الوحيدة، والأخيرة التي جمعت الفريقين، فاحتضنها ملعب ستاد القاهرة في 17 نوفمبر الماضي، وانتهت بفوز المنتخب المصري، وهو الفوز الوحيد لمصر والعرب على البرازيل، بنتيجة (2-1)، افتتحت البرازيل التسجيل عن رودريجو في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل كريم العراقي لمصر في الدقيقة 48 ويحرز أحمد ياسر ريان هدف الفوز التاريخي لمصر في الدقيقة 56.

موعد مباراه مصر والبرازيل والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل ومصر يوم السبت المقبل 31 يوليو 2021، وتقام المباراة على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية، عند الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية.

وتحتفظ شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بحقوق البث لفعاليات الأولمبياد، على أن تنقل قناة beIN SPORTS XTRA 2 أحداث المباراة التي تجمع منتخبي مصر والبرازيل.

ولم يتحدد بعد حكم المباراة والمعين من قبل لجنة مسابقة منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 .

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات الناقلة، إضافة لتاريخ المواجهات التي جمعت المنتخبين، وتاريخ مشاركاتهما في الأولمبياد، ومشوار الفريقين نحو دور ربع النهائي في البطولة.