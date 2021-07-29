جربي وصفة كيك الجيلي بالفراولة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

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يعتبر كيك الجيلي بالفراولة ، من أشهي وألذ أنواع الكيك الذي يمكنك تقديمه في جميع المناسبات، وهي كعكة شهية وللذيذة وذات شكل رائع ومميز، ويمكنك صنع هذه الكعكة في المنزل بكل سهولة لأنها تحتوي علي مكونات في متناول الجميع، وتعتبر كيكة سريعة التحضير وللذيذة المذاق، ويمكن تقديمها إلي أفراد أسرتك كوجبة للإفطار بجانب كوب من الحليب الساخن أو الشاي، وتحتوي هذه الكعكة علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان خلال يومه، فهي من الحلويات الخفيفة جداً علي المعدة، والتي تعتبر من الحلويات اللذيذة والمفيدة جيداً للأطفال، ولذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيك الجيلي بالفراولة بخطوات بسيطة في متناول الجميع.مكونات عمل كيك الجيلي بالفراولة
تعرفي علي أبسط مكونات هذا النوع من الكيك اللذيذ في المنزل وهي كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من السمنة.
- كوب من السكر.
- 2 بيضة.
- كوب من الحليب.
- ربع معلقة صغيرة خل.
- ظرف بكينج باودر.
- معلقة كبيرة من الفانيليا.
- جيلي فراولة.
- فراولة مقطعة.
سوف نتعرف علي أبسط الخطوات في المنزل لتحضير كيك الجيلي بالفراولة وهي كالاتي:-
- قومي أولاً بتسخين الفرن ودهني الصينية بدقيق وسمنة، ثم في الخلاط نخفق البيض والسكر والسمن.
- ثم نضيف عليهم الحليب والفانيليا معاً، ثم نسكب الخليط في طبق عجن واسع.
- بعد ذلك نضيف الخل ثم الدقيق وبكينج باودر.
- ثم باستخدام مضرب أو بيدك اخفقي كل المكونات، حتي تمام التجانس ثم يصب في الصينية.
- وبعد ذلك تخبز علي درجة حرارة عالية لمدة 10 دقائق، ثم تخفض النار وتترك حتي تمام التسوية، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل نصف ساعة.
- بعد تمام النضج اخرجي الصينية لتبرد، ثم عندما تدفأ وتكون قابلة للمس ادخليها الثلاجة، حتي تبرد تماماً.
- ثم قومي بتحضير الجيلي علي حسب إرشادات العلبة، وضعي كل كيس في صينية في الثلاجة.
- ضعي بعد ذلك الفراولة المقطعة علي طبقة الجيلي المتماسك، ثم توضع طبقة رقيقة أخري من الجيلي وتدخل الثلاجة مرة أخري.
- ضعي الكيك فوق طبقتين الجيلي واسقيها ببقية الجيلي وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة، ثم أخرجيها واقلبيها مع تقطيعها مربعات وتقدم بالهناء والشفاء.
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يعتبر كيك الجيلي بالفراولة ، من أشهي وألذ أنواع الكيك الذي يمكنك تقديمه في جميع المناسبات، وهي كعكة شهية وللذيذة وذات شكل رائع ومميز، ويمكنك صنع هذه الكعكة في المنزل بكل سهولة لأنها تحتوي علي مكونات في متناول الجميع، وتعتبر كيكة سريعة التحضير وللذيذة المذاق، ويمكن تقديمها إلي أفراد أسرتك كوجبة للإفطار بجانب كوب من الحليب الساخن أو الشاي، وتحتوي هذه الكعكة علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان خلال يومه، فهي من الحلويات الخفيفة جداً علي المعدة، والتي تعتبر من الحلويات اللذيذة والمفيدة جيداً للأطفال، ولذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيك الجيلي بالفراولة بخطوات بسيطة في متناول الجميع.مكونات عمل كيك الجيلي بالفراولة
تعرفي علي أبسط مكونات هذا النوع من الكيك اللذيذ في المنزل وهي كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من السمنة.
- كوب من السكر.
- 2 بيضة.
- كوب من الحليب.
- ربع معلقة صغيرة خل.
- ظرف بكينج باودر.
- معلقة كبيرة من الفانيليا.
- جيلي فراولة.
- فراولة مقطعة.
سوف نتعرف علي أبسط الخطوات في المنزل لتحضير كيك الجيلي بالفراولة وهي كالاتي:-
- قومي أولاً بتسخين الفرن ودهني الصينية بدقيق وسمنة، ثم في الخلاط نخفق البيض والسكر والسمن.
- ثم نضيف عليهم الحليب والفانيليا معاً، ثم نسكب الخليط في طبق عجن واسع.
- بعد ذلك نضيف الخل ثم الدقيق وبكينج باودر.
- ثم باستخدام مضرب أو بيدك اخفقي كل المكونات، حتي تمام التجانس ثم يصب في الصينية.
- وبعد ذلك تخبز علي درجة حرارة عالية لمدة 10 دقائق، ثم تخفض النار وتترك حتي تمام التسوية، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل نصف ساعة.
- بعد تمام النضج اخرجي الصينية لتبرد، ثم عندما تدفأ وتكون قابلة للمس ادخليها الثلاجة، حتي تبرد تماماً.
- ثم قومي بتحضير الجيلي علي حسب إرشادات العلبة، وضعي كل كيس في صينية في الثلاجة.
- ضعي بعد ذلك الفراولة المقطعة علي طبقة الجيلي المتماسك، ثم توضع طبقة رقيقة أخري من الجيلي وتدخل الثلاجة مرة أخري.
- ضعي الكيك فوق طبقتين الجيلي واسقيها ببقية الجيلي وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة، ثم أخرجيها واقلبيها مع تقطيعها مربعات وتقدم بالهناء والشفاء.
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