جربي وصفة كيك الجيلي بالفراولة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

يعتبر كيك الجيلي بالفراولة ، من أشهي وألذ أنواع الكيك الذي يمكنك تقديمه في جميع المناسبات، وهي كعكة شهية وللذيذة وذات شكل رائع ومميز، ويمكنك صنع هذه الكعكة في المنزل بكل سهولة لأنها تحتوي علي مكونات في متناول الجميع، وتعتبر كيكة سريعة التحضير وللذيذة المذاق، ويمكن تقديمها إلي أفراد أسرتك كوجبة للإفطار بجانب كوب من الحليب الساخن أو الشاي، وتحتوي هذه الكعكة علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان خلال يومه، فهي من الحلويات الخفيفة جداً علي المعدة، والتي تعتبر من الحلويات اللذيذة والمفيدة جيداً للأطفال، ولذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيك الجيلي بالفراولة بخطوات بسيطة في متناول الجميع.

مكونات عمل كيك الجيلي بالفراولة

تعرفي علي أبسط مكونات هذا النوع من الكيك اللذيذ في المنزل وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من السمنة.

كوب من السكر.

2 بيضة.

كوب من الحليب.

ربع معلقة صغيرة خل.

ظرف بكينج باودر.

معلقة كبيرة من الفانيليا.

جيلي فراولة.

فراولة مقطعة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط الخطوات في المنزل لتحضير كيك الجيلي بالفراولة وهي كالاتي:-