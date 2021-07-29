فيديو- عاجل.. الرئيس التونسى يكلف رضا غرسلاوى بوزارة الداخلية

جدة - نرمين السيد - وذكر الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر موقع "فيسبوك" "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 29 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضى بتكليف السيّد رضا غرسلاوى بتسيير وزارة الداخلية". وتابعت "وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور".

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