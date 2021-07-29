نجيب ميقاتى: لا حكومة قبل 4 أغسطس

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتى، إنه لن تكون هناك حكومة قبل 4 أغسطس، مشيرا إلى أنه سيبدأ بالكلام عن أسماء التشكيلة الوزارية، اعتبارا من الاثنين القادم.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، أضاف ميقاتى "لا يمكن أن تكون حقيبتا الداخلية والعدل ملك فريق معيّن". وأكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، أن أولويات الحكومة المقبلة ستكون الهم المعيشى والبنزين والدواء والكهرباء.

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