بريطانيا.. 31117 إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت الصحة البريطانية اليوم تسجيل 31117 إصابة جديدة بكورونا مقابل 27734 أمس، بثاني أعلى ارتفاع يومي في إجمالي المصابين بعد انخفاض سجل الأسبوع الماضي.

بريطانيا.. 31117 إصابة و85 وفاة جديدة بكورونابريطانيا تسجل أول زيادة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا منذ أسبوع

وأكدت الوزارة وفاة 85 شخصا، مقارنة مع 91 حالة أمس.

وسجلت بريطانيا أكثر من 5 ملايين و281 إصابة، و28593 وفاة بالفيروس.