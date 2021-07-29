جدة - نرمين السيد - وتجرى عمليات بحث للعثور على المفقودين بعدما تساقطت أمطار غزيرة فى مقاطعة كامديش فى ولاية نورستان على بعد حوالى مئتى كيلومتر نحو شمال شرق كابول، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وقال سميع الله زرابى المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث: "وفقا للمعلومات الأولية تم تدمير 60 منزلا وفقد حوالى 100 شخص".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 40 شخصا وفقدان 150 جراء فيضانات فى شمال أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.