استشهاد وإصابة 11 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد شاب فلسطينى (20 عاما)، متأثرا بإصابته، وإصابة أكثر من 10 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فى بلدة بيت أمر شمال الخليل.





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