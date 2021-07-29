ميقاتي: لا حكومة في لبنان قبل هذا التاريخ

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، الخميس، إنه لن يتم تشكيل الحكومة قبل الرابع من أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه "لا يمكن ان تكون حقيبتا الداخلية والعدل ملك فريق معين".

وفي تصريحات لقناة "إم تي في" اللبنانية، قال نجيب ميقاتي إنه سيبدأ الحديث عن أسماء أعضاء الحكومة، اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأشار إلى أن أولويات الحكومة اللبنانية المقبلة ستكون "الهم المعيشي والبنزين والدواء والكهرباء".

وتابع: "لا يمكن أن تكون حقيبتا الداخلية والعدل ملك فريق معين.. ورئيس العهد لا يجب أن يحصر بثلث".