رابط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442 نساء: القبول والتسجيل بوابة ابشر للتوظيف jobs.sa

تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار بخصوص التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء 1442 حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح القبول والتسجيل بالقوات الأمن الخاصة للأمن الحماية نساء 1442 على رتبة جندي، وذلك وفقاً للمواعيد والشروط الموضحة أدناه، هذا وسنوفر لكم أدناه رابط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442 رتبة جندي للنساء عبر أبشر توظيف للإطلاع على كافة التفاصيل التي تخص القوات الخاصة للأمن والحماية القبول والتسجيل 1442.

تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442

تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442 نساء ، كما تكلمنا أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية شروط التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء 1442 على رتبة جندي حيث تبدأ استقبال طلبات القبول والتسجيل خلال الفترة من الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 22 / 12 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26 / 12 / 1442هـ.، وجاءت شروط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية كالتالي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

أأن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وجدير بالذكر أن القوات الخاصة للأمن والحماية أوضحت أن الأولوية ليست بمن سبق في التسجيل ، ولكن الأولوية ستكون بتطابق الشروط على المتقدمين على الوظائف، ونوضح لكم الآن رابط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء 1442 أدناه.

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442 ابشر

لجميع الراغبات في التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية نساء 1442 رتبة جندي الدخول على رابط بوابة ابشر التوظيف الإلكتروني ، والذي ستجدون به التفاصيل الكاملة عن كيفية التقديم وشروط القبول والتسجيل القوات الخاصة للأمن والحماية، هذا وسنتابع معكم أهم التفاصيل والأخبار بخصوص نتائج القوات الخاصة للأمن والحماية للنساء 1442 ، وإعلان أسماء المقبولات في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية رتبة جندي للنساء 1442 وذلك من خلال تقارير متتالية.