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إصدار إقامة في المملكة العربية السعودية، يمثل نظام الإقامة الجديد المعلن مؤخراً من الهيئة العامة لحكومة المملكة العربية السعودية أو ما يعرف بقانون الإقامة الجديد أو الإقامة المميزة بديلًا لنظام الكفيل، حيث تمنح حكومة المملكة السعودية إلى جميع الوافدين إليها من مختلف الجنسيات فرصة الإقامة الدائمة أو المؤقتة مع منح العديد من المزايا لهم ولأسرهم، حرصت حكومة المملكة السعودية على استفادة جميع الأفراد من نظام الإقامة الجديد فقد أعطت حكومة المملكة زوجة المواطن السعودي حق الجنسية السعودية والإقامة الدائمة في المملكة، قامت حكومة المملكة بوضع بعض الشروط لكي يستطيع المواطن الأجنبي الحصول على الإقامة.متطلبات إصدار إقامة داخل المملكة السعودية
قامت الحكومة السعودية بوضع عدد من المتطلبات الواجب توافرها عند تقدم المواطن الأجنبي بطلب إصدار إقامة داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت إقامة مؤقتة أو دائمة، كعادة مقالاتنا المميزة نقدم لكم الشروط المعلنة من قبل الحكومة السعودية من خلال مواقعها الإلكترونية الرسمية، إليكم الشروط:
- أن يكون العامل متواجد داخل حدود أراضي المملكة العربية السعودية.
- دفع رسوم إصدار الإقامة وتسديد غرامة التأخير في حالة وجودها.
- دفع رسوم المخالفات المرورية المرتكبة من العامل في حالة وجودها.
- القيام بتسجيل البصمة الخاصة بالعامل وصورة العامل وتابعية.
- يجب على العامل تسجيل اجتياز اختبارات الفحص الطبي في المراكز الطبية المختلفة.
- توفير تأمين طبي يخص العامل وأسرته في حالة إقامتهم معه.
- يجب أن يكون جواز سفر العامل ساري وقت استخدام الخدمة.
- يجب ألا يكون العامل مسجل في نظام متغيب عن العمل.
- يجب أن يمتلك العامل رخصة عمل تخص بعض الوظائف المطلوبة.
قدم الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة السعودية شرح مبسط لطريقة تقديم طلب إصدار الإقامة إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وإليكم الخطوات المعلنة من قبل الموقع الرسمي لحكومة المملكة السعودية:
القيام بالدخول على النظام الإلكتروني المتاح.
- اختيار أمر إصدار الإقامة.
- القيام بإدخال رقم الحدود.
- بعد ذلك سيتم نظام عرض معلومات المقيم والكفيل.
- سيقوم النظام بإتاحة خاصية تعديل اسم المقيم في حالة الزوم.
- بعد الانتهاء من الخطوات سيتم إصدار الإقامة.
الوسوم
إصدار إقامة في المملكة العربية السعودية، يمثل نظام الإقامة الجديد المعلن مؤخراً من الهيئة العامة لحكومة المملكة العربية السعودية أو ما يعرف بقانون الإقامة الجديد أو الإقامة المميزة بديلًا لنظام الكفيل، حيث تمنح حكومة المملكة السعودية إلى جميع الوافدين إليها من مختلف الجنسيات فرصة الإقامة الدائمة أو المؤقتة مع منح العديد من المزايا لهم ولأسرهم، حرصت حكومة المملكة السعودية على استفادة جميع الأفراد من نظام الإقامة الجديد فقد أعطت حكومة المملكة زوجة المواطن السعودي حق الجنسية السعودية والإقامة الدائمة في المملكة، قامت حكومة المملكة بوضع بعض الشروط لكي يستطيع المواطن الأجنبي الحصول على الإقامة.متطلبات إصدار إقامة داخل المملكة السعودية
قامت الحكومة السعودية بوضع عدد من المتطلبات الواجب توافرها عند تقدم المواطن الأجنبي بطلب إصدار إقامة داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت إقامة مؤقتة أو دائمة، كعادة مقالاتنا المميزة نقدم لكم الشروط المعلنة من قبل الحكومة السعودية من خلال مواقعها الإلكترونية الرسمية، إليكم الشروط:
- أن يكون العامل متواجد داخل حدود أراضي المملكة العربية السعودية.
- دفع رسوم إصدار الإقامة وتسديد غرامة التأخير في حالة وجودها.
- دفع رسوم المخالفات المرورية المرتكبة من العامل في حالة وجودها.
- القيام بتسجيل البصمة الخاصة بالعامل وصورة العامل وتابعية.
- يجب على العامل تسجيل اجتياز اختبارات الفحص الطبي في المراكز الطبية المختلفة.
- توفير تأمين طبي يخص العامل وأسرته في حالة إقامتهم معه.
- يجب أن يكون جواز سفر العامل ساري وقت استخدام الخدمة.
- يجب ألا يكون العامل مسجل في نظام متغيب عن العمل.
- يجب أن يمتلك العامل رخصة عمل تخص بعض الوظائف المطلوبة.
قدم الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة السعودية شرح مبسط لطريقة تقديم طلب إصدار الإقامة إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وإليكم الخطوات المعلنة من قبل الموقع الرسمي لحكومة المملكة السعودية:
القيام بالدخول على النظام الإلكتروني المتاح.
- اختيار أمر إصدار الإقامة.
- القيام بإدخال رقم الحدود.
- بعد ذلك سيتم نظام عرض معلومات المقيم والكفيل.
- سيقوم النظام بإتاحة خاصية تعديل اسم المقيم في حالة الزوم.
- بعد الانتهاء من الخطوات سيتم إصدار الإقامة.
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