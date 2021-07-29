Oppo watch 2 سعر ومواصفات اذكي ساعة في العالم اوبو واتش تو 2021

Oppo watch 2 سعر ومواصفات الساعة الذكية ومميزات جديدة وغريبة تجدها في الإصدار الثاني من Oppo watch ساعة اوبو الخيالية التي تحتوي على مؤشرات لرصد ضربات القلب وبطاقة seim تتيح للشخص الإتصال بخدمات الإنترنت وكذلك إجراء محادثات صوتية بأي شخص طوال الوقت، والكثير من المزايا التي نوضحها إليكم من خلال موقعكم الإلكتروني ثقفني المهتم بكل ما هو جديد في جميع المجالات والتي أبرزها أخبار التكنولوجيا الحديثة.

أصدرت شركة اوبو افضل ساعة ذكية في العالم والتي تحتوي على ذاكرة داخلية 1 تيرا بايت، ودعم للشحن السريع الذي لا يزيد عن ربع ساعة من الوقت لاكتمال الشحن الذي يستمر في الساعة الذكية حتي اسبوعين متواصلين، كما أهم المواصفات الفنية الساعة الذكية اوبو واتش تو كالتالي:



دعم المكالمات الهاتفية.

الذاكرة الداخلية للساعة الذكية بسعة 8 جيجا بايت.

وزن اوبو واتش تو الإصدار الأول 30 جرام والاصدار الثاني 40.5 جرام.

حجم الساعة الذكية 1.91 بوصة.

معالج من نوعية كوالكوم Snapdragon 2500.

دعم الشحن الشحن السريع.

دعم خدمة الواي فاي والبلوتوث 4.2.

دعم خدمة Gps.

مقاومة الساعة إلي الماء والغبار.

متوفر بداية من اول شهر أغسطس 2021 احدث اصدارات الساعات الذكية oppo واتش تو بسعر يبدأ مائتين دولار الإصدار الأول الذي بحجم 42 ملم مع دعم البلوتوث، بالإضافة أن السعر العالمي للجوال الذي يحتوي على شريحة esim وحجم 46 ملم بسعر 310 دولار، وتختلف الأسعار في الدول العربية على حسب اختلاف العملة المحلية للبلد، فقد تجد أن الإصدار الأول في مصر يتراوح ما بين 3 آلاف إلي ثلاثة آلاف ومائة جنية مصري، فيما تجد أن الإصدار الأول في السعودية يبلغ سعر 750 ريال سعودي.

تتميز الساعة الذكية بقدرتها الغير مسبوقة في مراقبة ومتابعة نبضات القلب وكذلك الأكسجين في الدم وتحليل ومراقبة النوم والاجهاد، بالإضافة إلي إمكانية استخدامها كجوال تقوم بالاتصال في أي وقت، والتمتع بخدمات الإنترنت، والكثير من المزايا التي يصعب علينا حصرها.



في الختام نتمني أن نكون قد وفقنا في شرح تفاصيل اذكي ساعة في العالم Oppo watch 2 سعر ومواصفات الساعة الذكية ومميزات جديدة وغريبة.