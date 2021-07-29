قسط سلفتك بدون تحويل راتب بأقل هامش ربح وبإيداع نقدى فورى

قسط سلفتك بدون تحويل الراتب تمويل شخصي سريع وطارئ متاح لدى منصة سلفة الإلكترونية ، حيث توفر سلفة هذا التمويل بأقل هامش ربح بالإضافة إلى سرعة توفير الموافقة على طلب الحصول على المنتج ، كما يمكن للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة الاستفادة من تمويل سلفة بأقل دخل شهري ، كما تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ السلفة في الحساب البنكي لطالب التمويل ، وذلك بعد توافر شروط طلب التمويل ، ورفع كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

مزايا التمويل الفورى بدون تحويل راتب من منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة

سلفة فورية بدون تحويل الراتب وبأقل هامش ربح ، أحد الخدمات التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بمتطلبات بسيطة وشروط ميسرة وسهلة لجميع العملاء ، كما يمكن للعميل جدولة مبلغ السلفة من خلال أقساط شهرية تتناسب مع الدخل الشهري له ، ويمكن لطالب التمويل الاستفادة بالعديد من الإمتيازات عند طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، عند طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي المنصة.

تمويل شخصي بأقل هامش ربح. قرض شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل الراتب الشهري له للاستفادة من تمويل سلفة. يمكن للمواطن السعودي الذي يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، الاستفادة من تمويل سلفة بأقل راتب. مبالغ تمويلية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل إلى 5000 ريال سعودي ، يمكن للعميل الحصول عليها من خلال تمويل منصة سلفة الفورى. توفر منصة سلفة موافقة سريعة وفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي. تقوم منصة سلفة الإلكترونية بإيداع مبلغ السلفة في الحساب البنكي لطالب التمويل. يمكن لطالب التمويل جدولة مبلغ السلفة علي أقساط شهرية ميسرة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

المواطن السعودي هو من يستطيع الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي للاستفادة من المنتج.

يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى منصة سلفة ، سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص.

18 سنة هو الحد الأدنى لعمر العميل للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية.

60 سنة هو الحد الأقصى لعمر العميل وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب لدى منصة سلفة الإلكترونية.

إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 3 أشهر.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 6 أشهر.

شروط طلب تمويل منصة سلفة في المملكة العربية السعودية